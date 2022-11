Gloria Camila ha dado un paso que ha preocupado a sus seguidores. Después de varios días alejada del foco mediático por el bien de su salud mental, la hija de Ortega Cano ha tomado la decisión de ponerse privadas las redes sociales. Un gesto que ha confirmado que, por el momento, quiere continuar sin saber nada de la crónica social.

Y es que, no es habitual que un personaje público que trabaja en la publicidad a través de su cuenta de Instagram tome la decisión de cerrarlas al público. Es por ello que sus seguidores se han preocupado, pues esto podría significar que, en lugar de estar saliendo del pozo, la hija del torero podría estar cayendo en picado. Además, este importante giro llega a escasos días de su reaparición en público, pues será el próximo martes, 8 de noviembre, cuando la joven asista a un evento organizado por Glowfilter tras anunciar que pausaba su trayectoria profesional.

Fue el pasado 21 de octubre cuando la influencer, ante los últimos acontecimientos, comunicó su retirada en el universo 2.0 para recuperarse. “Necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático. Me centraré de lleno en mi vida personal, seguiré subiendo fotos, compartiendo un pedacito de mi vida con todos vosotros e iniciando proyectos que tengo en mente, y hasta que vuelva a ser yo al 100%. Ahora me debo a mi familia y amigos y estoy segura de que, poco a poco, nos repondremos y todo mejorará”.

Desde entonces, la televisiva solo ha compartido un post en su feed hablando de la resiliencia y algún que otro stories. Pero ni rastro de ella. Las últimas imágenes que las cámaras han podido captar fueron hace dos días, cuando Gloria Camila se dejó ver por las calles de Madrid para asistir a su segunda casa: la de su terapeuta. Pues, como ella misma confesó en televisión, acude periódicamente a su psicólogo para seguir el tratamiento marcado. Una terapia que parecía ir a la perfección hasta este último movimiento de privatizar sus redes sociales.

Un movimiento que, lejos de ser estratégico, llega justo cuando Rocío Carrasco ha contado toda la verdad sobre la demanda interpuesta por Gloria Camila y su familia por “falsificación documental y estafa procesal”. Sentada en el plató de Telecinco, la hija de ‘la más grande’ ha confesado con total tranquilidad que no está preocupada: “Estoy tan acostumbrada a este tipo de intencionalidad que ya me hace gracia (…) Es un tema que es muy fácil de demostrar. Realmente a José Ortega Cano no le toca nada, él podría estar legitimado dado que yo digo que ese texto es de mi madre y que habla de él. Pero la demanda la pone Gloria Camila porque es la que puso los preliminares. Yo vuelvo a decir que los valientes deben ser valientes y deben dejar a las personas más jóvenes apartadas”. Y es que, aunque no es la primera vez que la hija del torero interpone medidas legales contra su hermana, esta ocasión podría haber afectado de lleno a su salud mental, que se ha visto en jaque desde hace unos meses con todo lo que está ocurriendo alrededor de su persona y, sobre todo, de su padre.