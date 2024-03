Chiara Ferragni, de 36 años, y Fedez (34) han tomado una decisión. Una determinación que, precisamente, tiene relación con la imagen de sus hijos; Leo (6) y Vittoria (2). En las últimas horas, la ex pareja no ha mostrado en redes sociales el rostro de los pequeños. Un detalle que, sin duda, ha llamado especial atención en el universo 2.0. Y, es que si algo caracterizaba al extinto matrimonio era que no tenían filtros a la hora de mostrar cómo era su día a día con los niños.

El 19 de marzo era una fecha muy señalada en el calendario de la influencer y el cantante: el cumpleaños de su hijo mayor. Leo cumplió 6 años y sus padres quisieron hacer una fiesta por todo lo alto inspirada en el dibujo de la saga de videojuegos Sony. Cita que supuso el primer encuentro público entre Chiara y Fedez después de que varios medios italianos anunciasen, el 22 de febrero, que habían puesto punto final a su matrimonio después de casi una década de relación. Lejos de mostrar unas fotografías en las que aparecieran los rostros de los niños optaron los dos por la misma fórmula.

Ni Leo ni Vittoria aparecían mirando a cámara. Un movimiento que pone en jaque la presencia de sus hijos en Instagram, plataforma en la que, desde el día que nacieron, fueron conocidos por todos los internautas que, ahora, se preguntan el por qué de este gesto por padre de sus padres. Por ahora, ni la creadora de contenido ni el artista han hablado sobre ello, pero sí es cierto que este cambio en su particular hoja de ruta se produce en un momento clave para ellos; por un lado su crisis matrimonial y, por otro, los problemas que tiene Ferragni con la justicia.

Ferragni lleva perdiendo contratos de trabajo desde que salió a la luz, el pasado mes de diciembre, una gran polémica al haber engañado con una acción publicitaria en la que aseguraba que todos los beneficios de la venta de un Pandoro Balocco diseñado por ella iría destinado a fines benéficos. Luego comentó que se debió a un «error de comunicación». Este escándalo la colocó en primera plana mediática y su popularidad se ha ido viendo dañada.

Fedez y Chiara Ferragni en un photocall. / Gtres

En la línea de lo anterior, si bien es cierto que la empresaria y el intérprete de Senza pagare no han posado juntos en ninguna de las fotografías que han compartido en sus respectivos perfiles con motivo de la fiesta de su primogénito, sí que han confirmado que han estado en el mismo evento a través de otro tipo de imágenes, muy similares. Asimismo, destaca también de este encuentro familiar que, ambos eligieron el mismo escenario y postura para sus retratos: un fondo con globos y Leo y Vittoria de espaldas abrazados a ellos.

Chiara y Fedez, un matrimonio ¿roto?

Fueron muchas las incógnitas que rodearon al entramado protagonizado por Chiara y Fedez sobre su separación. Después de un tiempo guardando silencio, la influencer reapareció en un programa de televisión y dejó la puerta abierta a una posible reconciliación. «Hemos hablado. Somos dos adultos que nos amamos. No es que vayamos a terminar de la noche a la mañana. Estamos en una crisis, ya las hemos tenido en el pasado, aunque esta es un poco más fuerte», indicó en Che tiempo che fa, espacio italiano. Solo el tiempo lo dirá.