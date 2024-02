Fedez no cierra las puertas a una reconciliación con Chaiara Ferragni: este es el motivo

Fedez está atravesando un momento complicado. Hace una semana, el rapero y la que ha sido su mujer durante más de ocho años, Chiara Ferragni, decidieron continuar sus caminos por separado. Siendo conscientes de la expectación que despierta cada uno de sus movimientos en estos momentos, el artista tan solo había hecho una aparición pública: el desfile de su gran amiga Donatella Versace en la Semana de la Moda de Milán. Sin embargo, este miércoles, Fedez ha vuelto a dejarse ver públicamente en un acto sobre salud mental y hay un detalle que sus seguidores no han pasado por alto y que podría dar pie a que haya habido una posible reconciliación con la influencer.

Ha sido en Turín y ante más de 300 jóvenes, donde Fedez se ha expresado como nunca sobre alguno de los momentos más complicados de su vida. »No hay que tomarse la vida demasiado en serio porque no saldrás vivo de ella», ha comenzado diciendo. Cuando ha comenzado a hablar, para sorpresa de todos, el artista no ha tenido miedo en mostrar que, a pesar de haber roto con la mujer de su vida, continúa llevando el anillo de casado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de la Repubblica (@larepubblica)

Un diseño de diamantes en oro blanco y rosado, diseñado por la joyería Pomellato. En el interior de la alianza, como mostró la pareja hace varios años, se puede observar la fecha de su boda y el nombre de Chiara.

Anillo de Chiara y Fedez/ Redes Sociales

Fedez relata los momentos más complicados de su vida

Más allá del problema que está atravesando ahora mismo, Fedez ha tenido que hacer frente a algunos momentos dramáticos que han marcado su vida. El cantante ha explicado cómo vivió la gran crisis por la que pasó en enero del año pasado, cuando tomaba antidepresivos y le provocaron unos tics en su cara: «A pesar de ser un privilegiado, tomé siete psicofármacos y sufrí tartamudez. Dejé de tomar todos los fármacos a la vez, sin reducirlos, lo que creó el llamado efecto rebote con consecuencias muy graves: tuve calambres en las piernas, estuve diez días en cama sin poder levantarme, no distinguía la realidad de los sueños, una experiencia horrible», ha declarado.

Chiara Ferragni y Fedez en un photocall / Gtres

Además, esta situación tan complicada, le llevó a tener unos pensamientos muy negativos: «La idea de morir me daba más alivio que la de despertarme al día siguiente», ha comunicado. «Lo que me puso más ansioso, pero también me impulsó a mantener un mínimo de dignidad y compostura, fue pensar que mis hijos ya no me recordarían si me moría. Eran demasiado pequeños. Esto fue lo que más me asustó», ha terminado diciendo.

Desde hace más de dos meses, la que ha sido una de las parejas más famosas de las redes sociales, no publican una foto juntos. Las últimas fotografías fueron la de unos días de diversión en la nieve, junto a sus pequeños. A diferencia de Chiara, que ha dado varias entrevistas de comunicación a diferentes medios italianos mostrando cómo se encuentra, parece ser que por el momento, Fedez ha decidido mantenerse al margen y no ha confesado cómo está llevando su ruptura.