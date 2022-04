David Valldeperas, nuevo colaborador de ‘Sálvame’: así ha sido su flamante estreno

Nueva etapa para David Valldeperas. Era el pasado 25 de marzo cuando Sálvame se despedía oficialmente de los que fueron sus dos directores, dejando que la audiencia disfrutara de la recopilación de algunos de los momentos más destacados del tándem mientras estaba al mando del programa de las tardes de Telecinco.

No obstante, este no era el fin de la andadura de Valldeperas en torno a Sálvame. En ese mismo momento, el que fuera director dejó entrever que seguiría estando vinculado al espacio dirigido por Jorge Javier Vázquez, y ha sido ahora cuando los espectadores han podido saber a qué se refería. Durante esta tarde, David se ha estrenado como colaborador en el programa tras haber estado casi dos semanas desaparecido del foco mediático. Un nuevo puesto de trabajo que él mismo ha asegurado afrontar con total ilusión y optimismo: “Estaba descansando, ya te dije que no me movía de aquí”, explicaba el exdirector al de Badalona, mientras hacía especial hincapié en que “es un honor para él” formar parte de la mesa de debate en la que, día tras día, Sálvame da su particular pistoletazo de salida.

Unos minutos después de las cuatro de la tarde, Jorge Javier Vázquez y Adela González acaparaban la atención de las cámaras al ponerse al frente de Sálvame Limón, formato que volvía a estar presente en el programa como relevo de Sálvame Lemon Tea de Terelu Campos y María Patiño. En el ánimo de ambos se notaba que hoy el día iba a ser de lo más especial, y posteriormente aparecía junto a ellos y en primera plana David Valldeperas.

En su debut como colaborador, el exdirector ha tenido oportunidad de hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social, entre los que estaba el 26 aniversario de la muerte de Encarna Sánchez, el repaso a la 72 gala de los Fotogramas de Plata, el último posado de Maxi Iglesias para Men’sHealth, el programa de María Pombo en Mi casa es la tuya y la última aparición pública de Ana María Aldón como imagen de una marca de gazpachos y salmorejos. Una serie de asuntos que han estado especialmente presentes en el panorama nacional durante los últimos días, y que los presentadores y el colaborador han comentado con total libertad.

Este nuevo paso en la vida de David Valldeperas ha llamado especialmente la atención a todos aquellos que le han seguido durante su recorrido por Sálvame como director. Siempre que otros colaboradores se referían a él en directo, o cuando la cámara le apuntaba, el catalán prefería mantenerse en silencio, intentando así que los focos no le situaran a él en el centro de las miradas. No obstante, el exdirector parecía hoy haberse deshecho de esa apariencia hermética para lanzarse a debatir sin miedo alguno sobre todos y cada uno de los temas que estaban puestos sobre la palestra, adoptando una postura nunca antes vista en él y que ha encandilado definitivamente a la audiencia asidua del programa.