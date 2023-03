La fogosa charla de David Broncano y Silvia Alonso para acabar desvelando cuánto sexo tienen

David Broncano se enfrentó este pasado miércoles a una de las entrevistas con más ‘salseo’ de toda la temporada de La Resistencia. La invitada no era una cualquiera, sino una de lo más especial. Su novia, Silvia Alonso acudía al programa de Movistar + para presentar Eres tú, la nueva ficción que protagoniza en Netflix junto a Álvaro Cervantes. Era la segunda vez que la actriz acudía al plató y, sí en la primera estuvo más cohibida para no dar pistas de un romance que era un secreto a voces, esta vez no ha habido ningún filtro.

Tanto presentador como invitada (o pareja) dejaron claro desde el principio que su conversación iba a ser muy picante. Silvia entró al Teatro Arlequín en una tirolina, al más puro estilo heroína, y Broncano no se cortó ni un pelo: «¿Te imaginas que para romper el hielo ahora te como el co*o?», le soltó. Y no fue la única vez que los genitales femeninos salieron a relucir, porque poco después fue la intérprete la que volvió a incidir: «Que sí, que David Broncano me come el co*o», ante la incredulidad de un espectador que no creía que fueran pareja.

Los comentarios sexuales fueron la tónica dominante: Mi mayor temor era llegar aquí y no saber hablar», dijo Silvia Alonso, acordándose de su última visita a La Resistencia, donde fue presa de los nervios. «No no, estás vocalizando, está todo bien», a lo que su pareja espetó sin dudarlo: «Al final fo****os aquí», comentó entre las risas del público.

David Broncano propicia el momento culmen

Después de vacilar y y hablar de diferentes aspectos, la conversación entre la pareja llegó al momento más caliente y al que todo el mundo estaba esperando. Y ese no fue otro que el de responder a las clásicas preguntas de La Resistencia: cuánto sexo ha tenido en el último mes y el dinero que tiene en el banco.

Tomad, sucios morbosos, las preguntas clásicas pic.twitter.com/xAyYw2OuAO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 1, 2023

Sobre la segunda, Silvia Alonso hizo gala del humor que atesora su novio habitualmente: «Podría dar una entrada de un piso si no fuese porque estoy en el paro. Evidentemente, no tengo tanto como tú, porque claro, yo ahora sé cosas», bromeó.

¿Y qué hay del sexo? Mucha atención a la pícara respuesta de la novia de David Broncano: «Esta semana la verdad es que… bueno, ayer se compensó. Pero ha habido mucha enfermedad, mucha gastroenteritis», dijo. «Mucha gripe y problemas estomacales, habría sido una escabechina», apostilló el presentador. «85 veces», zanjó la actriz. ¿Realidad o ficción?

David Broncano y Silvia Alonso comenzaron su relación sentimental en 2021, aunque habían optado por llevarla con discreción, hasta la visita de la intérprete a La Resistencia este pasado miércoles. Anteriormente, se les había visto juntos realizar algún plan como ir a la Copa Davis, pero nada que ver con la libertad y complicidad que han mostrado en esta entrevista.