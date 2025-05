Este jueves, 22 de mayo, Las Ventas no sólo han vibrado con el arte del toreo durante la Feria de San Isidro, sino que también han acogido una auténtica cumbre de personalidades VIP donde la política, la prensa del corazón y los comentarios afilados han compartido protagonismo con los toros. El cartel de la tarde prometía: toros de Alcurrucén para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque. Pero, como ya es habitual en esta feria, parte del interés se ha desplazado a los tendidos, donde han desfilado figuras del panorama político y social español.

Uno de los más esperados ha sido Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, que no se ha librado de las preguntas sobre el tema del momento: Eurovisión y la controversia surgida por las puntuaciones del certamen y la posición de la representante de España en la pasada edición del festival, Melody. Un asunto que ha terminado salpicando al Gobierno pero por el que Feijóo, sin embargo, no se ha dejado arrastrar. Al ser preguntado por la politización del festival y todo lo que se está diciendo sobre la candidatura de la intérprete de Esa Diva, ha cortado en seco: «De esa tontería no voy a hablar». Una frase corta, pero contundente, que deja entrever cierto hartazgo ante lo que muchos perciben como una distracción más del Gobierno de Pedro Sánchez. La frase ha sido leída como un recado directo al presidente, que en los últimos días ha esquivado otras polémicas mayores mientras el debate sobre Eurovisión copaba titulares.

Alberto Núñez Feijóo en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Quien también ha dado de qué hablar en los pasillos de Las Ventas ha sido Luismi, El Chatarrero, que ha aparecido del brazo de una nueva acompañante: Letizia, una mujer con la que -según ha confesado- se conoce desde hace 20 años. El empresario madrileño, con su característico desparpajo, no ha perdido la ocasión para bromear con los medios: «Un día los maridos me van a matar», ha dicho entre risas, dejando entrever que su fama de conquistador no ha menguado ni un ápice.

Sobre Ágatha Ruiz de la Prada, con quien mantiene una estrecha amistad pese a su ruptura en noviembre de 2019, sólo ha tenido buenas palabras: «Está estupenda en bañador, ojalá encuentre novio pronto», ha comentado con tono cómplice. Incluso ha sugerido una salida conjunta con Agatha y Letizia: «Deberíamos salir un día los tres juntos». Un comentario más que alimenta la leyenda social del empresario, siempre envuelto en relaciones amistosas (y a veces algo más) con algunas de las mujeres más conocidas del panorama nacional. Ágatha Ruiz de la Prada, cabe destacar, protagonizó la portada de una conocido revista de la crónica social de nuestro país este miércoles, 21 de mayo, con unas imágenes suyas posando en bañador.

Luismi ‘El Chatarrero’ en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Por su parte, Esperanza Aguirre, siempre fiel a su estilo directo y sin filtros, también se ha dejado ver en la plaza. Al ser preguntada por la polémica entre el Rey emérito Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla, Aguirre no ha dudado en tomar partido: «Si le calumnian, hace bien en denunciar a quien sea», ha zanjado con su habitual contundencia. Una declaración que refuerza su conocida defensa de la Corona, en un momento en el que Juan Carlos I vuelve a estar en el centro del foco mediático.