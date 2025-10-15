Dani Rovira, roto de dolor tras la muerte de su padre: "Ojalá volver a escucharte reír"

Dani Rovira está experimentando uno de los momentos más complicados de su vida. Su padre ha fallecido hace tan solo unos días, y aunque se desconocen las causas y el momento exacto en el que ha ocurrido todo, el humorista no ha dudado en dedicarle una conmovedora carta de despedida en sus redes sociales, la cual ha querido acompañar con un carrusel de fotografías que muestran desde su niñez hasta los últimos días de su progenitor.

«Crecí de tu mano. No recuerdo ni una sola vez que me hayas soltado. Solo soltabas para que me atreviera a volar solo, como aquella vez que, después de quitarle los ruedines a mi primera bicicleta, corrías de mi lado sujetando fuerte el sillín por la parte de atrás. Solo tu amor te hacía soltarme para poder mirar atrás y verte ya a unos metros, viéndote reír y gritarme ¡Vas solo, ya vas solo, Danilillo! Y las veces que caía, que eran muchas, tardabas medio segundo en llegar y levantarme. Cuando veías que mi llanto era más por miedo que por dolor, reías y celebrabas como un gol el pequeño trecho recorrido», comenzaba a escribir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Rovira (@danirovira)

El protagonista de Ocho apellidos vascos continuaba señalando que ha conseguido llegar hasta donde ha llegado porque su padre siempre tuvo como prioridad todos sus sueños, «creyendo en él, en todos sus aciertos y en todas sus cagadas». Unas palabras que dejan más que claro que siempre fue un férreo apoyo en su vida. Es por ello por lo que asegura que, aunque tan solo han pasado dos días desde que falleció, «ya nota que algo le falta». «Es como si hubiera perdido un poco el equilibrio de todo, como si tuviera que entender de nuevo la vida, como si doliera el aire. Será que perder tu raíz dentro de mí, hace que se me tambaleen todas las ramas. Y no paran de caérseme las hojas», confesaba.

Añadía que desde que la marcha de su padre, todos sus amigos le habían hablado de lo buena persona que era y «de la bondad y de la nobleza que le traspasaba el pecho», llamando afortunados a todos aquellos que tuvieron la suerte de cruzarse en su camino. «Tu superpoder era el amor que irradiabas y tu risa exagerada y disfrutona. Ojalá volver a escucharte reír así una vez más… daría lo que el diablo me pidiera», manifestaba.

Dani Rovira en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Estés donde estés, estate tranquilo. Aunque ahora no exista consuelo entre nosotros, estaremos bien, seguiremos cuidándonos los unos a los otros. Pero, papá, danos unos días que te lloremos y podamos sacar poco a poco los camiones de tristeza que aparcaron y taponaron nuestras puertas. Fuiste el mejor padre, marido y abuelo que esta familia haya podido nunca desear. Te honraremos, querremos y añoraremos hasta el día en que volvamos a encontrarnos. Gracias por la vida que nos has regalado. Gracias por tu hermoso legado. Me queda el pensamiento mágico de, de vez en cuando, mirar atrás y verte de lejos riendo y gritando que sé ir solo. Te amo, papá», concluía.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de ánimo y de cariño por parte de los internautas y algunos rostros conocidos de nuestro país, entre los que destacan Rozalen, Roberto Leal, Sara Carbonero, Lydia Bosch, Belinda Washington, Fernando Tejero, Paz Padilla o Sandra Barneda, entre otros muchos.