Dabiz Muñoz da todos los detalles de su nuevo restaurante

Dabiz Muñoz sigue disfrutando del dulce sabor de haberse convertido en mejor cocinero del mundo. Como si uno de sus postres se tratara, aún tiene el regusto en el paladar su elección por el jurado de The Best Chef Awards 2021. Con esa vitola ha acudido al plató de El Hormiguero. Allí ha sido recibido por un Pablo Motos que no ha perdido la ocasión de felicitarlo por este reconocimiento. Juntos han pasado un agradable rato en el que el marido de Cristina Pedroche ha contado sus planes de negocio más inmediatos. Te van a sorprender.

Quien piense que Muñoz es una persona altiva o prepotente no puede estar más equivocado. Respecto a su premio como mejor chef del planeta dice que “No me siento el mejor cocinero del mundo aunque estoy muy contento por el premio». Una dosis de humildad para evitar que el éxito se le suba a la cabeza. Dabiz explica su manera de pensar ante estos reconocimientos: «Tengo una relación tormentosa y tóxica con el éxito. No saco pecho porque me pasen cosas buenas, me cuesta mucho disfrutarlas en su justa medida». Sin lugar a dudas, una receta infalible para gestionar la fama.

El chef explica cómo lo encajó: «Cuando nos dieron este premio al día siguiente me levanté con la resaca de las emociones, llegué a Madrid, a mi restaurante, con la angustia de que lo tenía que cambiar todo después del premio». Explica que, en este sentido, la ayuda psicológica le ha venido de perlas: «Creo que estoy mejorando mucho a nivel personal en los últimos años, desde hace un año voy a una psicóloga que me ayuda a contextualizar según qué cosas y a vivir la vida un poco más feliz».

Ya son tres lustros entre fogones, luchando por hacerse un nombre de prestigio hasta que por fin lo ha conseguido: «Con mis negocios estoy expuesto cada día al juicio del cliente que es quien te da el éxito o no, más allá de los premios; gestionar esto está siendo una digestión de 15 años ya y sigo en ello». No obstante, no siempre ha sido fácil llevarlo: «Gestiono mucho mejor el fracaso, he tenido muchos episodios y si de algo estoy orgulloso es de mi aptitud ante el fracaso porque me ha hecho llegar donde estoy, ante el fracaso me crezco y ante el éxito me cuenta gestionarlo inteligentemente», explica.

El nuevo restaurante de Dabiz Muñoz

Uno de los temas más relevantes de la entrevista fue el anuncio de nueva apertura que hizo el cocinero. En pocas semanas verá la luz RabioXO. ¿En qué consistirá? El propio Dabiz Muñoz lo explica: «Abriremos a final de año y será algo muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Estará englobado alrededor del mundo pasta, crearemos nuestro propio lenguaje alrededor de la pasta, nos saltaremos reglas y derribaremos dogmas, será un diálogo constante entre Italia, Turquía, China… creativamente muy libre y muy rompedor», contó.