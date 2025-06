Juan y Medio es, por excelencia, el celestino de la televisión. En su programa en el canal regional de Andalucía, el presentador se encarga de unir a personas de entre 60 y 80 años para que encuentren un compañero o compañera de vida. Por su faceta de conquistador nato, cumple el perfil ideal para este programa siendo él un soltero de oro en nuestro país a pesar de haber protagonizado una historia de amor que no puede quedar en el olvido con Lolita Flores.

La historia de amor de Lolita Flores y Juan y Medio

A comienzos del 2025, Juan y Medio concedió una reveladora entrevista en el programa de Jordi Évole en la que habló y recordó su historial amoroso y el motivo por el que a sus 62 años sigue soltero. «Con el paso del tiempo te das cuenta de que el fallo no está en ellas, está en ti. Con eso me acuesto muchos días, con ese sentimiento de decepción por no haberles considerado lo suficiente como para comprometer mi vida con ellas», dijo el comunicador.

Juan y Medio en una imagen de archivo /Gtres

Concretamente, el presentador hizo referencia a su idilio con la hija de Lola Flores a la que a día de hoy sigue recordando a pesar del tiempo que ha pasado desde su ruptura: «Pienso también en ella. No te estaba hablando de nadie en concreto, pero ella también podría ser una de esas personas, porque es la bondad personificada, la coherencia, el sentido del humor, la feminidad… Es una maravilla de persona. Esperamos tener la vida un poquito más larga, que confluyan nuestros caminos y seguir en compañía. No tiene que llevar ninguna carga añadida, simplemente que estemos juntos».

Días después, y por una casualidad, Jordi entrevistó a la hermana de Rosario Flores que dijo que «Juan era uno de los hombres que más había querido». Una confesión que recogió TardeAR, donde entonces colaboraba. «Ha sido la primera vez que Juan lo ha dicho públicamente, porque él nunca había hablado de nuestra relación. Tras escucharlo, lo llamé, porque lo adoro. Conmigo se sigue portando como un caballero. Se ha portado bien a todos los niveles desde entonces. A nivel ayuda física, mental, económica… en todos los sentidos», dijo la intérprete de Sarandonga.

Lolita Flores en un photocall / Gtres

Bajo la atenta mirada del resto de tertulianos, la madre de Elena Furiase explicó que entonces «estaba superenamorada de Juan y Medio», pero que no fue el momento de estar juntos: «Lo que pasa que era mala época, tenía dos hijos muy pequeños, él salía y entraba y yo era muy celosa…. Fui yo la que corté con él. En ese momento no quería seguir, pero lo he querido muchísimo. Lo sigo queriendo muchísimo. No hace falta sentarnos a hablar, sé que el día que nosotros queramos, viviremos juntos, sin mochilas».

Lo que no se esperaba entonces la hermana de Rosario Flores es que tras confesar que sí que se hubiera casado con el presentador, Juan y Medio entraría en directo en el programa vespertino de Telecinco para sorprender a su ex: «Es un placer estar ahí con vosotros, con los compañeros, con las compañeras de otro canal. Y escuchar a Lolita es lo que mejor sé hacer, porque yo hablo muy poco cuando Lolita está cerca, yo me dedico a escuchar».

Y es que Lolita no pudo contener la sonrisa al ver en pantalla a uno de los grandes amores de su vida: «Un hombre que te haga reír dentro y fuera de un plato, eso no tiene precio. Y nosotros nos hemos reído mucho, y nos quedará mucho, no por vivir, como dice la canción de mi hermana, mucho por reír».