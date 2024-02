7 de febrero de 1984. Ese fue el día que la vida de Carmen Martínez-Bordiú cambió para siempre y que, cuarenta años después, sigue doliendo a la nieta del dictador Francisco Franco. Tal fecha falleció, a los 11 años, su hijo mayor, Francisco de Borbón y Martínez-Bordiú. El pequeño, fruto de la relación de Carmen con Alfonso Borbón, murió en el Hospital de Navarra dos días después de sufrir un aparatoso accidente de tráfico en el coche en el que viajaba junto a su padre y su hermano, Luis Alfonso y Dampierre, cuando regresaban de esquiar en una estación en Astún, cerca de Pamplona. En ese entonces, el duque de Cádiz y duque de Anjou ya estaba separado de Martínez-Bordiú, que había rehecho su vida con el anticuario francés Jean-Marie Rossi, quince años mayor que ella.

El vehículo que condujo a la muerte a Francisco era un Citroën CX. En él viajaban Alfonso, su hijo menor y, la institutriz de los niños, Manuela Sánchez Prat, tras unos días practicando esquí. Tras saltarse una señal de stop, el aristócrata y sus acompañantes chocaron con un camión Pegaso cargado con más de veinte toneladas de productos de limpieza. Todos ellos resultaron heridos de gravedad, pero el único en perder la vida fue el primogénito de la ‘nietísima’. Tras el accidente, el primo hermano del Rey Juan Carlos I fue condenado a seis meses de prisión por imprudencia temeraria.

Carmen Polo junto a Carmen Martínez-Bordiu y Alfonso de Borbón durante el bautizo de su hijo Francisco / Gtres

Francisco de Borbón y Martínez-Bordiú fue enterrado en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, ante una Carmen Martínez-Bordiú -y otras más de mil personas-, que impactó a ojos de la crónica social de nuestro país por su serenidad, fortaleza y gesto rígido, casi hierática. María del Carmen Martínez-Bordiú y Franco -su verdadero nombre-, no soltó ni una lágrima, y eso fue muy cuestionado. Tanto, que ella misma tuvo que explicar después su actitud: sufrió tanto dolor que no fue capaz de externalizarlo a través de las lágrimas, en sus propias palabras. «No se me cayó una lágrima con la muerte de mi hijo. Cuando un dolor es tan fuerte se te secan las lágrimas», reconoció Carmen a Bertín Osborne en el programa En la tuya o en la mía, en 2015.

En los últimos años, Carmen Martínez-Bordiú no ha hablado públicamente de su hijo fallecido, aunque es más que evidente que lo tiene presente. En 2010, la colaboradora de televisión ‘buscó’ señales de su hijo en el programa en el que la medium Anne Germain, transmitiía mensajes de las personas fallecidas a numerosos rostros conocidos, Más allá de la vida. En aquel espacio, la nieta del dictador aseguró que perder a un hijo es como quien pierde un brazo: «lo necesitas, lo echas en falta, te duele… pero puedes seguir viviendo». «Sé que ha sido mi hijo el que me ha hablado», dijo tras escuchar a la vidente relatando episodios familiares supuestamente transmitidos por su pequeño desde el cielo.

Carmen Martínez-Bordiú en el entierro de su hijo / Gtres

Fue el padre del Rey Felipe VI quien llamó a Carmen Martínez-Bordiú para comunicarle que su hijo había sufrido un accidente. «Me dijo solo que había tenido un accidente, pero yo ya sabía que había muerto», contó Carmen durante su entrevista con Bertín en el ya citado programa.

La ‘otra’ gran tragedia

Cuando se supó de la muerte de Francisco de Borbón y Martínez-Bordiú, nadie podía imaginarse que otra tragedia iba a segar la vida del duque de Cádiz y de ex mujer. El 30 de enero de 1989, tan solo cinco años después de la muerte de su hijo, Alfonso Borbón perdió la vida durante una jornada de esquí en Beaver Creek Resort, en Colorado, en compañía del austriaco Tony Sailer, su esposa, Gaby Rummeny y el canadiense Ken Read. El duque, que fue un pretendiente legitimista al trono de Francia entre el 20 de marzo de 1975 y su fallecimiento, murió por un cable de acero que un empleado de la estación había colocado para instalar una pancarta, que segó su cuello.