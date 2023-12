¿Cuánto dinero tiene Ibai Llanos? El ‘streamer’ se confiesa

La fama de Ibai Llanos es indiscutible. A sus 28 años, el streamer nacido en Bilbao lidera las emisiones en directo gracias a su naturalidad y a la personalidad sincera que refleja a través de su trabajo. De hecho, tal es su éxito que también ha podido dar el salto al mundo empresarial y, entre otros proyectos, es el cocreador, junto a Gerard Piqué, de la popular Kings League. Todo ello le ha permitido amasar una gran fortuna que, contra todo pronóstico, confesaba hace solo unos días. Lo hacía en una charla junto a otros creadores de contenido, entre los que se encontraban Spursito y los hermanos Buyer.

Ibai Llanos / Gtres

En un divertido juego llamado ‘Penaltis de la verdad’, los streamers se vieron las caras para contestar a preguntas a las que normalmente no suelen dar respuesta. «Tú chutas un penalti. Si lo metes, no respondes. Si fallas, estás obligado a responder de verdad», explicaba Ibai Llanos en un vídeo publicado en su canal de Youtube. Lo mejor de todo es que se trataba de cuestiones polémicas o que realmente interesaban a sus seguidores. En este sentido, la que más llamó la atención fue la que le realizaron al popular streamer cuando falló un penalti y que hacía referencia a cuánto dinero tenía en su haber, patrimonio incluido.

Ibai Llanos / Redes sociales

«Tengo más que Javier Buyer y menos que Piqué», comenzó diciendo, pero sus compañeros se quejaron de su vaga respuesta, por lo que al final tuvo que sincerarse y dar la cifra concreta. Así, terminó explicando que tiene una fortuna valorada «entre cinco y 15 millones de euros». En el mismo vídeo, que cuenta con más de un millón de visualizaciones, el streamer también desveló que había recibido una suculenta propuesta para comprarle un porcentaje de Porcinos F.C., su equipo en la liga Kings League. «Creo que fue un 15 % por un millón y medio de euros», remarcó, asegurando que no la había aceptado porque no quería meter a alguien externo dentro de su propia empresa.

Y puestos a hablar de dinero, Ibai Llanos también comentó cuál había sido el precio de su nueva vivienda, ubicada a las afueras de Barcelona. Lo hizo tras fallar de nuevo un penalti y ser preguntado por sus compañeros. «Vino con un mantenimiento un poco flojo y he hecho muchas obras», empezó explicando sobre su casa. Y tras comentar que tiene una hipoteca, dejando claro que no la ha pagado entera «porque de momento no hace falta», terminó indicando que se había gastado aproximadamente cuatro millones de euros. Una cifra bastante relevante que muestra lo bien que le está yendo en su profesión.

Tanto es así que, estas Navidades, Ibai se ha animado de nuevo a dar las Campanadas en Twich. Será su cuarto año al frente de este momento tan especial y lo hará junto a TheGrefg. «Mi relación con él es buena, lo que pasa es que siempre hemos estado compitiendo el uno contra el otro. A veces hemos tenido nuestras diferencias y a la gente le encanta nuestra competición», ha dicho sobre él.