Cristina Saavedra toma de ejemplo a su sobrina para superar el duelo de su hermana con una petición

No está siendo el mejor momento en la vida de Cristina Saavedra. Era el pasado día 29 de marzo cuando se daba a conocer la triste noticia del fallecimiento de su hermana a consecuencia del cáncer. Un durísimo varapalo que se suma a otro que ya vivió la periodista durante el 2021, que supuso la pérdida de su hermana pequeña y de su abuela por la misma enfermedad.

Antes de tener lugar la última muerte en la familia Saavedra, la comunicadora hizo de sus redes sociales sus mayores aliadas a la hora de relatar el pésimo trato que estaba recibiendo en el centro sanitario donde su hermana pasó sus últimas horas. Un testimonio por el que tuvo el apoyo de decenas de usuarios de Twitter, que a día de hoy parecen haberse vuelto en su contra al no considerar correcta la manera en la que la presentadora está pasando el duelo. Así lo ha desvelado Cristina, compartiendo la captura de un mensaje privado en el que una de sus seguidoras la criticaba al ver una imagen en la que tomaba una copa de vino: “¿Es que celebras algo? Yo estaría hundida, perder a dos hermanas es una desgracia de dimensiones considerables que pasa pocas veces. Siendo tan jóvenes encima… Un respeto”, escribía la usuaria, algo que no gustó a Saavedra, que no dudó en condenar el comentario de manera pública: “No consientan la maldad y la crueldad. Tampoco en redes sociales. Esto me llega por Instagram. Bloqueen. Y denuncien”, zanjaba, dejando entrever que tomaría medidas legales contra todas aquellas personas que utilicen sus redes sociales para atacarla.

Demostrando que está plenamente volcada con sus familiares tras la pérdida de su hermana, era durante este fin de semana cuando Cristina aprovechaba un rato libre para ir a ver jugar a fútbol a su sobrina, la cual está reuniendo toda la fuerza posible para seguir con sus hobbies y su día a día pese a la muerte de su madre: “De tu fuerza aprende mi fuerza. Te admiro tanto como te quiero: infinito. Mi sobrina no ha dejado de jugar, de vivir, de disfrutar de su pasión… Hoy, en su partido de fin de semana, me ha dado otra lección”, escribía la comunicadora en su última publicación en Instagram, en la que admite estar refugiándose en sus seres queridos para atravesar uno de los baches más complicados de su vida.

Esta no es la primera vez en la que la periodista ha admirado la entereza de sus sobrinas a la hora de anteponerse a las circunstancias. Antes del fallecimiento, Cristina hacía hincapié en la valía de su hermana, dando ahora el máximo protagonismo a las adolescentes: “Luchar es levantarte de la cama molida tras la quimio para desayunar con tus hijas. Es secarte las lágrimas cuando te quedas con los mechones en la mano tras lavarte el pelo. Llamemos a las cosas por su nombre, sin miedo”, declaraba, para después agradecer al futbolista del Deportivo de la Coruña, Ian Mackay, por el gesto que tuvo con su sobrina: “Los dos compartieron batalla: la de sus madres contra el cáncer. Los dos perdieron a sus madres. Gracias infinitas, Ian, por charlar hoy con ella. Respeto eterno”, publicaba junto a una reveladora imagen.