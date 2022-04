Hace tan solo unos días, una mala noticia nublaba la vida de Cristina Saavedra. La periodista se despedía de su hermana mayor tras una larga lucha contra el cáncer. Un duro golpe que llega tan solo casi un año después de perder a su otra hermana.

Tras este duro varapalo y en mitad de un duelo, la periodista ha pronunciado sus primeras palabras. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, con una foto en negro y unas letras en blanco donde se ha podido leer: “Gracias por tanto cariño”. Un mensaje escueto y conciso, pero de lo más conmovedor, pues cualquiera que haya vivido lo mismo sabe el dolor que debe estar sufriendo la periodista. Con sus palabras ha querido agradecer a todas las personas que, aún detrás de una pantalla, le han mandado fuerza y, sobre todo, cariño, haciendo de esta tragedia una etapa un poco más llevadera.

El cáncer no ha dado tregua a su familia, arrebatando la vida de tres de sus miembros en muy poco tiempo: sus dos hermanas y su abuela. Fue el pasado mes de junio cuando la vida le golpeó con la muerte de su hermana pequeña, teniendo que despedirse de alguien a quien quería y admiraba. Entonces, la periodista calificó a la vida de “insoportablemente perversa” y sus miles de seguidores se volcaron con ella. Ahora, solo nueve meses después, otra piedra ha vuelto a ponerse en su camino y, de nuevo, ha tenido que decir adiós a una de las personas más importantes de su vida.

Ya en el mes de noviembre, la periodista de La Sexta contaba en su cuenta de Twitter la enfermedad que su hermana padecía y, unos meses más tarde, utilizaba sus redes sociales para denunciar la situación vivida en el hospital del Servicio Gallego de Salud, en el que su hermana se encontraba hospitalizada en situación de extrema gravedad.

En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando! (Y sigo) pic.twitter.com/NF289Qpec0 — Cristina Saavedra (@csaavedra_) March 27, 2022

La periodista narraba una situación nada agradable que le había sucedido al ir a ver a su hermana. Por lo visto, en el hospital se estaba rodando una película, motivo por el que Cristina no pudo coger el ascensor para dirigirse a la planta donde estaba ingresada su hermana. “En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando!”, comenzaba explicando. Al intentar subir por la escalera, la periodista se encontraba de nuevo con la dirección de la película que le pedía tiempo hasta que terminaran de grabar. “Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos. Este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. Hay mucho dolor”, denunciaba. Un acontecimiento que la propia periodista describió en dos palabras: dolor y vergüenza. Ahora, tras dos pérdidas muy cercanas en tan poco tiempo, Cristina Saavedra se enfrenta a la que probablemente sea la peor etapa de su vida.