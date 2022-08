Comer es uno de los grandes placeres de esta vida para el grueso común de los mortales. Además de una necesidad vital, en ocasiones es todo un regalo para los sentidos. Y si no que se lo digan a Cristina Pedroche. La presentadora nunca ha escondido su pasión por la gastronomía y qué mejor manera de demostrarlo que estar metida dentro del negocio de la restauración, junto a su marido, uno de los mejores cocineros de nuestro país.

Si hay algo que priva a la vallecana es abrir horizontes culinarios y llevar a su paladar sabores de todas las partes del mundo. Eso es precisamente lo que está haciendo durante su espectacular viaje a México. La colaboradora está disfrutando de unos días de veraneo en el país azteca, desde donde está dejando momentos imperdibles. A través de sus redes sociales hace partícipe a sus casi 3 millones de seguidores de sus aventuras.

Una de las últimas no tiene desperdicio alguno ya que Pedroche se ha mostrado completamente al natural, degustando alguno de los platos más típicos de la región. «Lo que yo disfruto comiendo no sé si es normal. 🤣🤣🤣 En Instagram no se suelen subir estas fotos pero para que conozcáis a la verdadera Pedroche goxa (aunque creo que ya lo sabíais 🤣❤️)», escribía Cristina Pedroche, quien acompañaba este texto con varias fotos.

En la secuencia de imágenes se la puede ver comiendo sin filtro, dando rienda suelta a su espontaneidad y cambiando su expresión facial conforme avanzaba la comida. Las fotos hablan por sí solas.

Cristina y Dabiz están viviendo un viaje realmente inolvidable y en el que no solo hay tiempo para comer sino también para relajarse en idílicos paisajes como San Miguel Allende, donde ella publicó una foto que revolucionó las redes.

El matrimonio forma un tándem perfecto. Así se vio durante la gala de os 50 mejores restaurantes del mundo, entre los que se encuentra DiverXO, y que se celebró en Londres el pasado mes de julio. Hasta allí se marcharon Pedroche y Dabiz, viviendo momentos únicos. El chef se rendía al equipo que lleva detrás, pero en especial a su mujer, su alma gemela y mano derecha: «Está siendo increíble, vaya viajazo. Tengo el mejor equipo del mundo en DiverXo. Dani, Roberto, Marta, Millán, Magda, Pablo, Pedro, Telmo y todo el equipo que está y que ha estado todos estos años, todos ellos son parte de esto, todos ellos son alma. Y por supuesto a mi compañera, amiga, amante, mujer… Ella que me ayuda, me apoya, y me complementa, me hace ser mejor cocinero y mejor persona. Nunca podré agradecerte tanto Pedroche. Y por último, gracias a todos los compañeros, amigos, clientes y personas de la industria, que me muestran su apoyo, respeto y su cariño. Eternamente agradecido y abrumado. Lo mejor está por llegar», decía.