Cristina Pedroche envuelta en un escándalo económico

Quedan apenas tres días para que se celebre en el emblemático WiZink Center de Madrid un macro evento al que han llamado Mundo Crypto. Acto multitudinario que tiene previsto acoger a más de 7.000 personas. Sin embargo, se ha visto empañado por una gran polémica, ya que han saltado todas las alarmas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

El citado organismo regulador ha indicado que su organizador figura dentro de su lista gris y ha advertido de que “esperamos que. en ese evento, los expertos y famosos que presenten e intervengan se informen e informen adecuadamente a los asistentes sobre los riesgos de invertir en criptoactivos”. Y es que, hace trece días se confirmó la presencia de varios de los rostros más conocidos de nuestro país.

NO seré el presentador este sábado del evento Mundocrypto Metaverse Day. — Jorge Fernández (@JorgeFdezTV) August 24, 2022

“La semana pasada anunciamos a Cristina Pedroche como presentadora del evento, es la noche más importante del Sector Crypto y por eso, este año habrá dos presentadores. ¿Quién será el siguiente? Una pista: todos lo habéis visto en televisión cada medio día de lunes a viernes”, indicó la organización a través de sus redes sociales haciendo referencia a Jorge Fernández.

Sin embargo, se ha producido un giro inesperado de los acontecimientos y el presentador de La ruleta de la suerte ha declinado su participación en el evento. Lo ha revelado a través de un mensaje compartido en Twitter. “No seré el presentador este sábado del evento Mundocrypto Metaverse Day”, ha indicado tajante. Por otro lado, la presencia de otro de los pesos pesados del evento, Cristina Pedroche no se ha pronunciado al respecto, pero tal y como recoge El Confidencial, la presentadora también ha declinado presentar.

En cuanto a la asistencia de Pablo Chiapella, conocido en la industria del séptimo arte y de su papel en l mítica serie de La que se avecina, quien iba a protagonizar un sketch de tónica humorística junto a Macarena Gómez vio conveniente que no se vinculase su figura con este polémico evento, tal y como informa Infolibre.

El verano de Cristina Pedroche

A través de las redes sociales, Cristina Pedroche ha compartido con sus seguidores algunos de los rincones que ha visitado junto a su pareja, el conocido cocinero Dabiz Muñoz. Han podido disfrutar de unos días de desconexión en México e incluso la presentadora ha podido vencer alguno de sus miedos, tal y como ella misma revelaba orgullosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Mediante un vídeo en el que se podía ver cómo flotaba en una espectacular laguna, Pedroche ha confesado que fue todo un reto para ella. “Superando miedos… Antes nunca me hubiera bañado y ahora solo necesito unos segundos para acallar los pensamientos negativos que me vienen y vencerlos. He necesitado años y muchos viajes para llegar hasta aquí y estoy muy orgullosa de ello”, dijo en un post.