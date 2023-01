Cristina Pedroche (34) y Dabiz Muñoz (43) pasan por uno de sus mejores momentos como pareja. La presentadora está embarazada de su primer hijo en común con el chef, y qué mejor forma de seguir celebrando la feliz noticia, que vio la luz el pasado mes de diciembre, tan solo unos días antes de que la tertuliana de Zapeando despidiera el año desde la Puerta del Sol, que con una escapada romántica.

Según ha podido confirmar la revista Semana, la colaboradora y el tres veces Estrella Michelín han puesto rumbo a Dubái para liberarse de todas sus obligaciones y disfrutar de un fin de semana de ensueño. La pareja ha llegado a la ciudad en Emiratos Árabes Unidos esta misma mañana, alrededor de las 08:00 horas, ambos vestidos de negros y con ostentosos atuendos para pasar desapercibos. Allí se espera que pasen unos días. Al menos hasta el lunes; pues el domingo, los dos disfrutaran de una velada en uno de los restaurantes más exclusivos del país árabe. Se trata de La Mar, del chef Gastón Acurio (55), ubicado en el exclusivo hotel Atlantis The Royal, y que basa toda su carta en la comida peruana.

La escapada de la pareja se produce justo después de que la madrileña hiciera uso de su cuenta en Instagram para desahogarse y contar a sus más de tres millones de seguidores la tristeza que le producen las críticas que recibe sobre su cuerpo. «Reconozco que me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo. Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios», comenzó explicando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

«Hoy casi sin querer he estado leyendo las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un nuevo programa, y, no os voy a engañar, me duelen. Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte. Y repito, me duele, pero a ese tipo de críticas estoy más acostumbrada (no por eso duele menos) pero no sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar», añadió.

Cristina hacía así referencia a su debut como presentadora del programa Password que volverá próximamente a la programación nacional de la mano de Antena 3, doce años después de su emisión en Cuatro con Luján Argüelles (46) al frente. Y es que si bien iba a ser en un principio la asturiana quien se hiciera cargo del formato nuevamente, la cadena principal de Atresmedia confirmó este miércoles que sería la natural de Vallecas quien finalmente lo presentara debido a un acuerdo ya cerrado de Luján con RTVE para presentar el nuevo programa del ente público Brigada Tech.