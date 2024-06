Cristiano Ronaldo es una fabrica de hacer dinero. Esto, después de 25 años de carrera a nadie sorprende. Es el futbolista mejor pagado de todos los tiempos y también el más seguido en redes sociales. A eso se le juntan negocios inmobiliarios, varios hoteles, marcas de ropa y de perfumes, un grupo de comunicación que incluye varios periódicos, revistas y hasta cadenas de televisión. Desde el pasado lunes, 17 de junio, el jugador detiene además nuevos negocios que le están llevando a ser considerado en su país, Portugal, como el nuevo rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro. CR7 ha estrenado nueva cadena de televisión, Now, que viene a juntarse a CMTV, la cadena líder por cable que adquirió a finales del verano pasado, y ha comprado la emblemática marca de vajillas Vista Alegre. LOOK ha tenido acceso a información privilegiada y le cuenta todos los detalles.

En septiembre de 2023, Cristiano Ronaldo se transformó en el Silvio Berlusconi luso al hacerse con el antiguo grupo COFINA- hoy llamado Medialivre- detentor del Correio da Manha, periódico más vendido en Portugal y de la cadena por cable CMTV, con quien mantuvo agrios enfrentamientos en el pasado. A esto se junto ahora Now, un nuevo canal de noticias que pretende mirar de «tu a tu» con la CNN Portugal y que el pasado lunes 17 de junio, en su día de estreno, ya se mostró como una apuesta ganadora al quedar por encima de la RTP3, la cadena de noticias de la televisión pública portuguesa. Es tan fuerte la apuesta de Cristiano Ronaldo en el mundo audiovisual que para lanzar Now Tv no le ha temblado el pulso ni la chequera y ha contratado como comentarista estrella a Antonio Costa, ex primer ministro y quién sabe, futuro presidente de la comisión europea; Pedro Santana Lopes, también ex primer ministro, o la mísmisima Judite de Sousa, la presentadora de informativos más famosa del país vecino.

Cristiano Ronaldo, durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Vista Alegre: las mejores vajillas del mundo en manos del mejor jugador de todos los tiempos

Aparte del mundo audiovisual, Cristiano sigue diversificando sus negocios y a principios de esta misma semana se ha conocido la noticia de que ha comprado el 10% de la marca Vista Alegre. Considerada como la mejor marca de vajillas del mundo, solo por debajo de Limoge, Vista Alegre es sinónimo de elegancia y buen gusto, además de ser un símbolo nacional. Fundada en 1824, Vista Alegre tiene vajillas hechas en la más fina porcelana y para las clases distinguidas lusitanas es todo una insignia de estatus social.

Cristiano Ronaldo, durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Fue la propia empresa, la encargada de dar buena nueva con un comunicado enviado a la prensa: «Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial y la personalidad portuguesa más conocida y admirada en todo el mundo, ha adquirido el 10 % del capital de Vista Alegre Atlantis SGPS a través de la empresa CR7, S.A. y en alineación estratégica con el Grupo Visabeira y se ha comprometido a adquirir el 30 % del capital de Vista Alegre España en otra operación que se materializará en los próximos días. Las partes han acordado, asimismo, crear una nueva empresa para Oriente Medio y Asia, en la que serán socios a partes iguales y con la que buscarán expandir las marcas Vista Alegre y Bordallo Pinheiro en aquel territorio». Aparte de las vajillas elegantes de Vista Alegre, el grupo detiene también otras marcas potentes como Cristalería Atlantis o Bordallo Pinheiro, famosa mundialmente por sus formas de animales y vegetales.

Esta ha sido, sin duda, una semana «grande» para el novio de Georgina Rodríguez, que además de empezar la Eurocopa con buen pie -Portugal ganó a Chequia por 2-1-, ha vuelto a dar un paso firme como hombre de negocios. En Portugal ya se dice que hay un nuevo rey: Cristiano Ronaldo.