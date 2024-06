Georgina Rodríguez es una de las mujeres más famosas del mundo. Su nivel de popularidad es global y sus casi 60 millones de seguidores en instagram así lo avalan. Es famosa, rica y poderosa. También madre de familia numerosa y ‘esposa’ de la persona más seguida del mundo en las redes sociales, Cristiano Ronaldo. Está rodando la tercera temporada de su docu-reality para Netflix Soy Georgina y todos, de cierta manera, creen conocerla. Sin embargo, existe una parte de su vida que pocos conocen y que la influencer cuida y mantiene alejada de los focos: su madre. De Ana María Hernández y sus hijas se ha dicho de todo y no siempre bueno. Pero, ¿Cómo es? ¿Donde vive y como vive? LOOK le da todas las respuestas, en exclusiva.

Al contrario de sus hijas, Ana María no es ni quiere ser famosa. Vive completamente alejada de cualquier interés mediático. Su vida es sencilla, tranquila e incluso humilde. No le falta de nada, pero le gusta tener una vida normal. Su día a día transcurre tranquilo en una población de la provincia de Gerona llamada San Feliu de Buixalleu. En este municipio, Georgina Rodríguez adquirió en octubre de 2021 dos viviendas unifamiliares. En una de ellas hizo una reforma profunda dotándola de todas las comodidades. La vivienda tiene cerca de 100 metros cuadrados y una parcela de jardín que supera los 600 metros. En ella vive Ana María. La otra casa la tiene alquilada y la renta va íntegramente para ella. Gio quiere que su madre tenga su independencia económica.

Georgina Rodríguez, en Cannes en 2023. (Foto: Gtres)

Este digital ha contactado con algunos vecinos, gente discreta y sencilla: «Es una señora que debió ser muy guapa, más incluso que las hijas, porque la que tuvo, retuvo. No la conozco, solo de verla y de saber quién es. A Georgina nunca la he visto por aquí, pero la señora viaja mucho. Supongo que se irá donde las hijas. De hecho hace tiempo que no la veo». Otro vecino de la zona se muestra más uraño: «Es una mujer normal, que hace una vida normal, no se relaciona mucho. Una mujer más, sencilla. Buenos días y buenas tardes y ya está. Si quieres polémica y morbo no hay. Hace lo que todo el mundo, sin alarde de nada. Su vida parece sencilla como la de todos aquí. Somos gente normal aquí».

Muy apegada a sus hijas

En el docu-reality Soy Georgina se puede ver en alguna ocasión a la protagonista y a su hermana emocionarse al hablar de sus padres. Esa imagen dista mucho de la que se ha intentado dar de la relación de Gio con sus padres y de su pasado. Fuentes de toda solvencia cuentan a este digital que «Ana María no quiere ser famosa. Este mundo no le interesa nada y no quiere que se ataque a su hija por su vida, ni por el divorcio del padre de las niñas. Lo que se insinuó en televisión sobre su pasado le dolió más a las niñas que a ella. La pobre ha pasado por mucho y ahora lo que quiere es estar tranquila y disfrutar de sus nietos».

La misma fuente revela que «aunque no estén todo el día pegadas, Ana Maria está muy presente en la vida de sus hijas, las visita a menudo, disfruta de sus nietos, conoce a sus yernos…lo normal. Pasa mucho tiempo en Asturias junto a su hija Ivana y su familia». Otra persona cercana a la modelo e Ivana nos da opinión de porque no ha trascendido hasta ahora ninguna fotografiá de la matriarca: «Se ha dicho que tiene tiroides y que sufre de sobrepeso, que esconden algo…habladurías. No quiere entrar en circo mediáticos. Podrán decir lo que quieran pero esta señora quiere ser anónima y punto».

FOTO

De lo que no hay duda es que Ana María es el ‘secreto’ mejor guardado de Georgina. O quizá quedaría mejor decir que es su tesoro, al que protege a siete llaves. Una mujer normal que pretende seguir teniendo una vida normal sin estar sometida al escrutinio de la opinión pública, alejada del protagonismo y la polémica. Una mujer que sin pretenderlo es todo un misterio y que así quiere seguir.