Los cantos de sirena llevan tiempo sonando para Cristiano Ronaldo. El astro del balón apura sus últimos años de fútbol. El próximo febrero serán 37 los años que haga y aunque su cuerpo esté forjado a prueba de bombas, su carrera no va a ser eterna. Es por eso que cada paso que lo mira y analiza con detenimiento. Un paso no, sino una zancada, fue dejar el Real Madrid en 2018 para fichar por la Juventus. Ahora, tres años después de su firma, no paran de salir rumores que lo sitúan fuera de Italia más pronto que tarde.

El último en aparecer lo relataba un buen amigo suyo, el periodista de ‘El Chiringuito’ Edu Aguirre, quien vinculaba a Ronaldo con el club blanco de nuevo a petición de su entrenador. Sin embargo, el portugués salió a desmentir con vehemencia esta posibilidad. Por más que no vea con malos ojos la idea de regresar al lugar donde hizo historia, CR7 le debe un respeto a sus ‘tifosi’, como se conoce en italiano a los aficionados de fútbol.

El novio de Georgina Rodríguez ha ido dejando suficientes indicios durante su periplo en la ciudad del norte de Italia para pensar que su tiempo allí tiene fecha de caducidad. Bien es cierto que allí ha encontrado algo más de tranquilidad que la que tenía en Madrid. Vive en una mansión (dos casas juntas) en la colina, en la más absoluta privacidad y con unas vistas panorámicas de ensueño de toda la ciudad. Al margen de eso, la ley fiscal regente en el país le beneficia. Hasta ahí los pros.

La pista más obvia para pensar en una salida temprana es que el contrato con su actual equipo vence el próximo 30 de junio de 2022 y no ha querido prolongarlo. Al menos de momento. Cabe destacar que de no llegar a un acuerdo de aquí a unos meses, el próximo 1 de enero sería libre para firmar por cualquier club aunque le resten seis meses de vinculación. Algo parecido a lo que sucedió con Leo Messi. La principal razón que esgrime es que deportivamente la Juventus no ha estado a la altura de las expectativas que se puso a su llegada. Llegó para hacer historia ganando la Copa de Europa y apenas ha podido pasar de las primeras rondas. Un chasco mayúsculo para un animal competitivo como él, que encima ha tenido que sufrir algunas críticas muy dolorosas por parte de su afición cuando las cosas no han ido bien.

Lo segundo realmente llamativo es que en todo este tiempo no ha puesto en marcha ningún negocio en Italia. Algo realmente extraño para un hombre muy emprendedor y con gran olfato para los negocios. Allá donde ha ido a activado alguno y por eso sorprende que esta vez no. Su emporio hacen de Cristiano Ronaldo más que un nombre, una multinacional, y así lo demostró años atrás, sobre todo en Portugal y España. Hoteles (Pestana CR7), gimnasios, clínicas de injerto capilar (la última en Marbella), fragancias, ropa y demás han sido algunas de las apuestas que el deportista ha hecho anteriormente. Por si fuera poco, tiene participaciones en 19 sicavs cifradas en unos 14 millones de euros, en Luxemburgo, que le dan una alta rentabilidad con un bajo régimen fiscal. Solo en negocios, se estima que Cristiano se embolsa 1.000 millones de euros al año. Pero ninguno en Italia…

El último indicio que lleva a una salida hacia otro lugar el próximo año recae en la figura de Georgina Rodríguez. La pareja de Cristiano ha encontrado acomodo en el país de la bota y suele acudir a eventos de postín como el La mostra de Venecia, pero aquí en España dejó buenos amigos. Sin embargo, no vería con malos ojos un retorno. También aparece Portugal en el horizonte, algo que significaría un retiro dorado para Ronaldo porque allí está su madre y hermanas. Sea como fuere, la vía de continuar viviendo en Italia no está cerrada del todo, pero cada vez parece una opción más remota.