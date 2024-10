De su corazón madridista a protagonista de un videoclip de Shakira: Diez curiosidades de Rafa Nadal

Rafa Nadal se retira. Este 10 de octubre, el tenista ha compartido su decisión de dejar el tenis profesional. Lo ha hecho a través de un emotivo vídeo en el que aparece explicando en primera persona los motivos por los cuales ha puesto punto final a esta histórica etapa de su vida. «Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros que me retiro. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Me ha llevado tiempo tomar esta decisión, pero todo tiene un principio y un final. Ha llegado el momento». Con estas palabras, a sus 38 años, Rafa Nadal ha comunicado que se despide del deporte de su vida, aunque siempre estará ligado a él.

Si bien se conocen los aspectos más destacables de su larga trayectoria profesional dominando la tierra batida en las distintas competiciones, poco es lo que se sabe de su esfera más personal. Pese a que se ha convertido en uno de los deportistas más destacados del deporte español, Rafa Nadal siempre lo tuvo claro y relegó a un segundo plano todo lo relacionado con su vida privada. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido sabiendo algunas de las curiosidades del tenista y desde LOOK te las vamos a contar.

Rafa Nadal, en su debut en el Madrid Open. (Foto: Gtres)

1. Protagonista de un videoclip

En 2009, Rafa Nadal se convirtió en el protagonista del videoclip de Gitana, tema interpretado por Shakira. A lo largo de los más de los tres minutos que dura la pieza audiovisual se puede ver la faceta más artística del tenista.

Rafal Nadal en el videoclip de Shakira. (Foto: YouTube)

2. Seguidor del Real Madrid

También se ha podido conocer que el tenista español es seguidor confeso del Real Madrid desde que era muy pequeño. De hecho, es socio de honor desde el año 2011 e incluso en varias ocasiones, el deportista ha revelado que le haría ilusión ser el presidente del club blanco.

3. Comida favorita

Rafa Nadal confesó durante una visita a El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos, que tiene debilidad por un alimento: el chocolate. «Es muy complicado. Tengo un muy buen autocontrol en la pista pero ahí me cuesta. Antes era un espectáculo por la noche pero intento controlarlo. Cenaba, me lavaba los dientes y volvía a caer, pero ahora menos por la noche. Con leche es que me sabe mejor aunque sea menos sano», confesó. Además, también aseguró que su mujer, Xisca Perelló, se lo escondía. «A veces encuentro el botecito de Nutella detrás del todo», añadió.

4. De lágrima fácil

También en el citado espacio, Nadal sorprendió a los telespectadores al confesar que había llorado viendo más de una película. «Soy de lágrima fácil, lloro rápido. He llorado, de pequeño, con ET y con Titanic cuando la vi por primera vez en el cine». «Cuando se murió Mufasa fue un drama», reveló en clave de humor sobre la mítica película de El Rey León.

Rafa Nadal en un photocall. (Foto: Gtres)

5. ¿Futbolista o tenista?

Desde que era tan solo un niño, Rafa Nadal dejó clara su pasión por el fútbol. De hecho, llegó a plantearse un futuro perteneciendo a esta modalidad deportiva. Sin embargo, su don con la raqueta le llevó a hacer historia en el tenis.

6. Rituales

Los seguidores de Rafa Nadal son conocedores del curioso ritual que hace el manacorí a la hora de sacar: toques sobre los hombros, la nariz, el pantalón. Pantalón, hombro izquierdo, hombro derecho, nariz, oreja izquierda, nariz, oreja derecha, oreja izquierda, nariz, oreja derecha.

7. Una vida junto a Xisca Perelló

El 19 de octubre de 2019, Rafa Nadal y Xisca Perelló dieron uno de los pasos más importantes de su vida al pasar por el altar. Sa Fortaleza, un castillo del siglo XVIII situado en Pollensa al norte de Mallorca, fue el escenario de la ceremonia religiosa y la posterior celebración.

8. Un asteroide con su nombre

En 2008, la Unión Astronómica Internacional (IAU) acordó ponerle el nombre de Rafael Nadal al asteroide 128036 que el Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM) descubrió en 2003.

9. Su deseo de ser padre

Rafa Nadal se convirtió en uno de los protagonistas de Mi casa es la tuya. Durante la entrevista realizada por Bertín Osborne confesó su deseo de aumentar la familia. «A mí me encantaría ser padre», expresó el tenista. En 2022, Rafa Nadal y Xisca Perelló se convirtieron en padres de su primer hijo.

10. El orden de las botellas

Durante los partidos, Rafa Nadal tiene una particular manía y es la de ordenar las botellas siempre del mismo modo.