Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación el 4 de junio de 2022 después de 12 años de relación y dos hijos en común, Milan y Sasha. No obstante, la dupla sigue en pie de guerra. Sobre todo por lo que respecta a la venta de la casa de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, que sigue siendo propiedad de los dos. Aunque Shakira vive en Miami con los pequeños, cuando la cantante colombiana visita la Ciudad Condal se queda en esta casa que comparte con Piqué y su actual pareja sentimental, Clara Chía. Algo que no le haría ninguna gracia y para lo que la cantante habría tomado unas caras y exigentes medidas.

Ha sido el periodista Miquel Valls quien, en Espejo Público, ha dado a conocer las extravagantes manías y exigencias que tiene Shakira con sus trabajadores, quienes mantienen su casa limpia y ordenada de cara a futuros compradores, previa estancia suya allí. Unas que vendría motivadas por nada más que su rechazo a la pareja del futbolista. «Cada vez que se queda en esta casa, Shakira exige a su personal tirar todas las sábanas, todos los cojines, toda la mantelería y toda la cubertería. Cada vez que ella vuelve a Barcelona y se hospeda en esta vivienda, ella exige que todo esto sea nuevo, comprarlo de nuevo. Lo que quiere es no tener ningún contacto con nada que haya tocado Clara Chía», ha desvelado.

Shakira, en un evento en Nueva York. (Foto: Gtres)

Las palabras del colaborador han dejado boquiabiertos al resto de tertulianos presentes en el plató del programa a los mandos de Susanna Griso. La propia presentadora, de hecho, ha objetado que le parece «una tontería» tal decisión, pues cree que es más rentable lavar las sábanas o cambiarlas cada vez que Shakira se instale en el domicilio. «Lo que no entiendo es que compartan la casa», ha manifestado. Una afirmación muy en consonancia a la dicha por Carmen Lomana. «Que se vaya a un hotel o alquile otra casa, le sale más barato. Yo creo que Shakira todavía está loca por Piqué porque si no, todas esas tonterías a ti qué te importan», ha apuntado.

Shakira dificulta la venta de su casa en común con Piqué

En el mismo espacio, Miquel Valls también ha asegurado que la casa en cuestión sigue en venta porque Shakira no lo estaría poniendo nada fácil. «Ellos llegaron a un primer acuerdo y situaron la venta por 14 millones de euros. Este es el precio que querían Shakira y Gerard Piqué en un principio pero ha pasado ya tiempo, varios meses y esta vivienda no se ha vendido. Lo que propone Gerard Piqué es bajar la cifra de 14 a 7 millones de euros (…) Shakira dice que no, que ella quiere mantener los 14 millones», ha comenzado diciendo el periodista. «Shakira quiere fastidiar. No quiere vender la vivienda, no quiere bajar el precio y quiere estar ahí presente porque cada día se pasean por los alrededores [Piqué y Clara Chía]», ha añadido.

La casa de Gerard Piqué y Clara Chía, en Barcelona. (Foto: Gtres)

Con más de 3.800 metros cuadrados de extensión, la vivienda está situada a los pies de la Serra de Collserola, considerado uno de los parques metropolitanos más grandes del mundo. Su diseño se caracteriza por una estructura cúbica, paredes blancas y un estilo de líneas rectas, lo que permite que la construcción quede completamente oculta de las miradas curiosas. La arquitecta Mireia Admeller fue la encargada de diseñar el proyecto, mientras que la constructora Bosch Pascual llevó a cabo la obra. La casa cuenta con amplias terrazas distribuidas en sus tres niveles y un jardín de gran tamaño con piscina en la planta baja. Además, incluye dos niveles subterráneos, que albergan una bodega y un garaje espacioso.