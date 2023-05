Esther Doña se vuelca con Tamara Falcó con un sincero consejo tras su percance con el vestido nupcial

La semana no empezaba de la mejor manera para Tamara Falcó. Era hace tan solo unas horas cuando Sophie et Voilà, firma encargada de diseñar el traje de novia de la marquesa de Griñón, lanzaba un comunicado con el que demostraba haber roto los vínculos que le unían a la hija de Isabel Preysler a consecuencia de un «incumplimiento contractual». Una decisión que caía como un jarro de agua fría sobre la futura esposa de Íñigo Onieva, que aseguraba haberse enterado del movimiento de la marca bilbaína a través de los medios de comunicación, viéndose obligada a buscar in extremis un vestido nupcial cuando quedan menos de dos meses para que se dé el «sí, quiero».

Como no podía ser de otra manera, muchos han sido los allegados a Tamara que han intentado quitar hierro al asunto, como es el caso de su futuro marido. Lo que tal vez nadie podía llegar a imaginar es que Esther Doña también estaría dispuesta a hablar sobre el asunto en el plató de Y ahora Sonsoles, en el cual no ha querido dejar pasar la oportunidad de mandar un consejo a la hija del que fuera su esposo: «Yo de ella me rodearía de sus amigos, como Juan Avellaneda, y me diseñaría mi vestido. Pasaría de todas las firmas que hay», comenzaba explicando la colaboradora con total contundencia: «Yo ya lo dije, me sorprendió la elección de esta firma. Me sorprendió siendo Tamara Falcó. Le recomendé que siendo ella diseñadora… ¿Por qué ella no se diseñaba su propio vestido? Además, está rodeada de un equipo de profesionales… Se fue a París a elegir las telas y tal… Le pueden ayudar», pronunciaba, dejando entrever que, según su parecer, la mejor alternativa que podría tomar la marquesa es la de dejar a un lado los diseños externos para centrarse en el suyo propio en uno de los días más importantes de su vida.

Pero cabe destacar que la malagueña no ha sido la única que ha expresado su opinión en el programa de las tardes de Antena 3. También ha hecho lo propio Cristina Reyes, sobre todo teniendo en cuenta que es estilista de la familia y gran amiga de Tamara, razón por la que se le ha relacionado con la posibilidad de que fuera ella quien se hiciera cargo del vestido de la marquesa de Griñón. Algo que ella misma ha negado rotundamente: «No estoy involucrada ni lo voy a estar», aseguraba, para después afianzar su apoyo hacia la chef: “No tengo ni idea de qué ha pasado, pero vamos, estoy con Tamara (…) Yo me he enterado como todo el mundo, de verdad», indicaba, para después aclarar que le resulta bastante extraño que Tamara haya querido clonar un diseño de una firma de alta costura para su look nupcial: “Lo dudo muchísimo, muchísimo”, finalizaba con total seguridad.