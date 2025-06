Conor McGregor, ex campeón de la UFC (Ultimate Fighting Championship), de 36 años, fue pillado el pasado martes 17 en una actitud comprometida en Ibiza. Esta isla de Baleares se ha convertido en epicentro de la jet set y de muchos rostros conocidos para pasar sus semanas de verano. Ya son muchos los famosos que han llegado a las islas Pitiusas, al igual que sus yates. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce en este destino ya que también se ha convertido en el centro de muchas polémicas y de excesos.

Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil en cuanto a la creación de contenido o a la difusión de noticias. El universo 2.0 es el nuevo medio donde se dan a conocer muchas noticias o vídeos virales en tiempo récord, como le ha ocurrido a esta estrella irlandesa de artes marciales.

No es la primera vez que Conor McGregor vuelve a estar en el centro de la polémica. Hace solo unos meses visitó la Casa Blanca con motivo del Día de San Patricio, donde entonó un discurso de lo más sorprendente al criticar la inmigración en su país: «Ya es hora de que Estados Unidos tome conciencia de lo que está sucediendo en Irlanda. Lo que está sucediendo en Irlanda es una farsa. Nuestro Gobierno es un Gobierno de cero acción y cero rendición de cuentas. Por lo tanto, es necesario abordar los problemas, y los 40 millones de estadounidenses de origen irlandés, como dije, necesitan escuchar esto. Están arrasando el país. Y estoy aquí para plantear el problema y ponerlo de relieve. Como saben, también es el Día de San Patricio, así que un poco de celebración».

Shock moment Conor McGregor knocks man out with TWO punches in Ibiza nightclub pic.twitter.com/NclBkDuSGF

— The Sun (@TheSun) June 17, 2025