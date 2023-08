La condesa Eloísa, hija de Constantino y Laurentien de los Países Bajos, es un miembro más de la Familia Real de Holanda, aunque ha decidido forjarse su propio futuro en la red. Al más puro estilo Victoria Federica, la joven de 21 años cuenta con más de 400 mil seguidores en Instagram, donde comparte su día a día, sus viajes, sus photocalls y abre la puerta a una vida vinculada a la realeza nada común.

Protagonista del Pride

Las últimas imágenes de la sobrina de la Reina Máxima han dejado claro que postula alto para destronarla como reina de estilo. A juzgar por el material gráfico, la condesa Eloísa ha sido la gran protagonista del Pride de Amsterdam, optando por deslumbrar con un estilismo de lentejuelas en color verde. Y es que, ya se ha convertido en tradición que cada persona vaya de un color para simular la bandera LGTBIQ, y así ha demostrado la royal, que no dudaba en pasárselo en grande y acaparar todas las miradas.

La condesa Eloísa en el Pride de Amsterdam / Gtres

La ‘Victoria Federica holandesa’

A diferencia de sus primas, Eloísa optó hace tres años por crearse una cuenta pública en Instagram donde compartir los aspectos más reseñables de su vida y sus fotos más casuales. En la red publica sus looks, sus planes de influencer y hace alarde de sus amistades. El mismo camino que ha seguido en España la hija de la infanta Elena, muy a su pesar. En cambio, parece que la prima de Alexia de Holanda tiene toda la aprobación familiar, pues entre sus publicaciones se cuela -y muy a menudo- su madre.

‘Rival’ de Alexia de Holanda

La diferencia entre Alexia y Eloísa es que esta última, pese a pertenecer a la Familia Real, nunca tendrá una función institucional. Por este motivo, sus redes sociales están abiertas y puede ejercer sin problema como influencer. A diferencia de su prima, que hace unos años se abrió varias cuentas anónimas en un intento de ser un rostro conocido de la red que tuvieron que ser cerradas al descubrirse quién estaba detrás. En cambio, la condesa ha tenido siempre más libertad de movimiento y ha podido desarrollarse como una auténtica it girl. Tanto es así que, incluso, ha vendido su ropa a su propio portal de segunda mano llamado Clothes from Elo.

La Familia Real holandesa durante unas vacaciones en Austria / Gtres

Autora de un libro

Pero el gran paso como influencer lo dio hace justo dos años, cuando publicó su primer libro. Bajo el nombre Learning by doing, la condesa escribía algunos aspectos de su vida más desconocidos y se centraba en mostrar a sus lectores una guía de estilo de vida en la que destacar todo aquello a lo que se había enfrentado. «Cómo me cuido y cómo manejo la negatividad en internet», explicaba entonces.

Este paso es muy habitual en los rostros más jóvenes de la red, al menos en España. Pero el libro de Eloísa creó bastante curiosidad al tratarse de un miembro de la realeza, ya que en él desvelaba anécdotas sobre su familia e, incluso, la historia detrás de la joya que le regaló su tío Friso. ¿Será este el siguiente movimiento de Victoria Federica?