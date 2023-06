La familia Lapique, reunida al completo para celebrar la Comunión del hijo mediano de Carla Goyanes

Carla Goyanes está de celebración. Ha sido durante esta misma tarde cuando la hija de Cari Lapique ha tenido oportunidad de festejar, junto a sus seres queridos, la Primera Comunión de su hijo mediano, Santiago. El pequeño ha recibido el sacramento este viernes, 9 de junio, en el Santuario de Schoenstatt de Madrid. Un paso al frente que no han querido perderse algunos de sus más allegados como sus padres, sus abuelos, sus tíos y sus primos.

En unas imágenes captadas por la agencia Gtres puede verse cómo la familia al completo ha posado a las puertas de la iglesia mencionada, todos ataviados con looks de lo más elegantes teniendo en cuenta la importancia de la cita. En primer lugar, el protagonista de la Comunión se ha decantado por una chaqueta azul marino a juego con unos pantalones cortos grises y corbata color vino. Un atuendo muy similar al de su hermano mayor mientras que, el pequeño de los tres, lucía un outfit de lo más veraniego con el color azul y el blanco como principales protagonistas. Por su parte, Carla Goyanes hacía uso de un conjunto de dos piezas compuesto por una blusa con escote en V y mangas abullonadas, además de una falda con un ligero volante en la parte frontal en color azul bebé. Una elección de lo más sofisticada, sobre todo teniendo en cuenta las altas temperaturas propias de la capital por estas fechas y la elegancia de la que ha estado dotado este evento.

Otra de las grandes asistentes, como no podía ser de otra manera, ha sido Cari Lapique. La abuela de Santiago se ha decantado por un vestido con estampado en colores vistosos, unas sandalias marrones y un bolso de Chanel a tono. Un look de lo más divertido y original con el que la hija de los condes de Villamirandala ha posado con la mejor de sus sonrisas frente a la prensa presente en el templo religioso, visiblemente orgullosa de la familia de su hija en algo tan importante como la Primera Comunión de su nieto.

Después de tener lugar la ceremonia religiosa, todos los invitados se han desplazado del lugar indicado para proceder a la celebración como tal, de la cual por ahora no han trascendido detalles. Algo que no resulta extraño, sobre todo teniendo en cuenta que Carla Goyanes intenta preservar su intimidad al máximo para así proteger a sus seres queridos. No obstante, sí que ha querido hacer partícipes a sus casi 70 mil seguidores en Instagram de este gran día al compartir, a través de stories, la invitación a la comunión de su hijo mediano, habiendo hecho de las redes sociales su escaparate favorito a la hora de ser ella misma quien publica algunos de los momentos más importantes de su vida y de la de las personas que la rodean.