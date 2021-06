Día especial para la familia Goyanes Lapique. Carlos, el hijo mayor de Carla Goyanes y Jorge Benguria ha hecho su Primera Comunión, una fecha muy señalada para todos donde, a pesar de las circunstancias sanitarias, han podido estar acompañados de algunos amigos. El gran día fue el 13 de junio en la iglesia parroquial de San Agustín. Tras finalizar el acto, la orgullosa mamá contó a los micrófonos de Gtres que había sido “el día más importante” de la vida del mayor de sus tres niños.

“Está feliz y se va lleno de amor, de alegría y de paz”, explicó con una gran sonrisa y emocionada aclarando que el catering del banquete corría, como no podía ser menos, de la mano de su hermana Caritina. Tras Carla, Cari Lapique también tuvo unos instantes para presumir de nieto. Contenta, al igual que todos y muy ilusionada, desveló que todo se había retrasado debido a la falta de vacunación de los miembros de la familia.

“Estamos contentísimos, aunque cuando le tocó en su colegio estábamos todos sin vacunar, así que lo retrasamos y la ha hecho él solo”. Y aunque la reunión era íntima y familiar, también hubo cabida para el periodista José María García, cuya presencia estaba más que justificada. “Es el padrino de Carla y muy amigo nuestro”.

A pesar del día lleno de emociones, madre e hija tuvieron muy presentes sus planes de verano. Carla desveló que sus vacaciones serán “un poco igual que siempre, iremos a Marbella unos días, luego a Ibiza y ya. Será un verano fantástico. No hay que quejarse, que estamos fenomenal ahora mismo y que dure”.

Su madre, una apasionada de los viajes, lo tiene claro: “Estoy deseando que llegue la normalidad para agarrar la maleta y no parar, pero qué le vamos a hacer, estamos adaptándonos como todo el mundo”. Eso sí, Cari aprovechó la presencia de los medios de comunicación para hacer un llamamiento a la inmunización. “Pido que todo el mundo se vacune porque se están viendo los resultados”.

Mamá en redes

Aunque es una mujer discreta, Carla también es una mamá de hoy en día donde las redes sociales tienen un papel importante. Ella misma quiso compartir con sus ‘followers’ sus sensaciones en esta fecha que ya ha quedado señalada en el calendario de toda la familia. Y lo hizo 24 horas después de esta reunión tan especial.

“Ayer fue, en palabras de Carlos, ‘el día más importante de su vida’. Para mí también fue un día muy especial que voy a recordar con mucho cariño 13.6.2021. Ceremonia preciosa rodeada de los más cercanos. Todo salió fenomenal. Gracias a todos los que contribuyeron a que fuera un día perfecto, en especial al padre Carlos”, escribió en un post acompañado de varias imágenes en las que aparece con su hijo.

No faltaron los agradecimientos. Empezando por el trabajo de su hermana con su catering, Six Sense by Cari, “porque habéis vuelto mejor que nunca”. A los encargados de la decoración floral, a su marido, y por supuesto a los artífices de su look, incluyendo maquillaje y peluquería.