¿Cómo es vivir sin reconocer caras? El desafío de Brad Pitt con la Prosopagnosia

A veces creemos que las estrellas de Hollywood, con sus vidas glamorosas y llenas de éxito, están libres de los problemas comunes que todos enfrentamos. Nada más lejos de la realidad. Un claro ejemplo de ello es la condición que afecta a Brad Pitt, quien ha revelado en entrevistas a corazón abierto, como la que concedió a GQ, las dificultades que conlleva vivir con prosopagnosia, un trastorno cognitivo que le impide reconocer rostros.

Aunque Pitt aún no ha recibido un diagnóstico oficial, lleva tiempo sospechando que algo no va bien cuando se trata de recordar caras. Para muchos, el actor puede parecer distraído o, peor aún, egocéntrico, pero lo que realmente sucede es que le cuesta horrores identificar a las personas, sobre todo si las acaba de conocer. “¡Nadie me cree!”, confiesa frustrado. Imagínate lo complicado que debe ser moverte en un ambiente social tan intenso como Hollywood, donde conocer gente nueva es el pan de cada día, y no poder recordar quién es quién.

El actor Brad Pitt asistiendo a la promoción de la película Wolfs. (Foto: Gtres)

Este problema ha hecho que Pitt reduzca al mínimo sus apariciones públicas, porque, seamos sinceros, para alguien con su nivel de fama, enfrentarse a una multitud de rostros que no puede distinguir puede ser tremendamente angustiante. La ansiedad que le provoca esta situación ha ido en aumento desde que comenzó a notar los síntomas, allá por 2013.

¿Qué es la prosopagnosia?

Imagínate que un día te levantas, vas al súper y saludas alegremente a alguien pensando que es tu mejor amigo… pero resulta ser el carnicero que viste una vez hace tres meses. O peor aún, confundes a tu jefe con un compañero de trabajo al que siempre olvidas felicitar en su cumpleaños. Y no hablemos de las reuniones familiares… estás frente a un grupo de personas, todas con cara de incógnita. ¿Ese será tu primo Carlos o el vecino del quinto? Eso es lo que le pasa a alguien con prosopagnosia. Es como vivir en un eterno episodio de «¿Quién es quién?”. No es que estén despistados o tengan mala memoria, es que padecen un trastorno neurológico que afecta la capacidad de reconocer rostros, también conocida como ceguera facial.

El actor Brad Pitt en una foto de su juventud. (Foto: Gtres)

Las personas como Brad Pitt con este problema tienen dificultad o son incapaces de identificar a personas conocidas, incluso a familiares o amigos cercanos, basándose únicamente en el reconocimiento de sus caras. Este trastorno puede variar en gravedad: algunas personas no pueden reconocer rostros en absoluto, mientras que otras pueden tener problemas más leves, como dificultad para distinguir entre rostros similares. En casos extremos de prosopagnosia (también conocida como «ceguera facial»), una persona puede tener dificultades para reconocer incluso su propio rostro en el espejo o en fotografías.

¿Cómo aparece el trastorno de Brad Pitt?

La prosopagnosia puede llegar por sorpresa, como si un interruptor se apagara en tu cerebro. A veces es causada por un golpe fuerte en la cabeza, un derrame cerebral o alguna enfermedad que afecta la parte del cerebro encargada de procesar los rostros. Pero, hay personas que nacen con ella. En estos casos, se piensa que es de origen genético, y la condición puede manifestarse desde la infancia.

¿Soluciones?

La prosopagnosia puede hacer que actividades cotidianas, como socializar, sean desafiantes. Las personas con este trastorno a menudo dependen de otros elementos, como la voz, el peinado, la forma de caminar o la ropa, para identificar a quienes les rodean.

Jennifer Aniston y Brad Pitt fueron una de las parejas más aclamadas de Hollywood. (Foto: Gtres)

No existe una cura definitiva, pero algunas personas desarrollan estrategias compensatorias para sobrellevar las dificultades de reconocimiento. La terapia o el entrenamiento pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, aunque la prosopagnosia en sí misma no suele desaparecer.