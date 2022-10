Este es el color de pelo de la temporada y Laura Escanes lo confirma

Después de un verano lleno de tonos rubios y mechas víctimas de los rayos de sol, otoño ha sido la excusa perfecta para un cambio radical de look. Y es que, para muchas, el año nuevo no comienza en enero, sino con la vuelta a la rutina y el adiós del verano. Una oportunidad ideal para lanzarse a experimentar con la apariencia física y seguir las tendencias que vienen pisando fuerte. Y si no que se lo digan a Aitana, Laura Escanes o Raquel Reitx, que ya se han sumado al color capilar por excelencia de la temporada.

Renovarse o morir. Parece que fue la exitosa serie de Netflix, Gambito de Dama, la que impulsó el color rojizo en el pelo, pues Anya Taylor-Joy supo lucir a la perfección su melena de tono fuego. Desde ese momento, esta arriesgada apuesta ha viajado desde las pasarelas al street syle, estando cada vez más presente entre las influencers de nuestro país. Y es que, aunque el pelo ginger puede variar dependiendo de la piel de cada persona, lo cierto es que hasta la fecha no hemos descubierto a alguien que le siente mal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Reitx💋 (@raquelreitx)

Pero, si hay una plataforma que ha incentivado el cambio, esa ha sido Tiktok que, gracias a sus filtros, ha convencido a las fanáticas de las tendencias a arriesgar. Mientras las rubias han optado por cortarse la melena y probar cómo le quedaría el pelo oscuro, las más atrevidas se han decantado por el tono pelirrojo que ha coincidido con el lanzamiento de La Sirenita. Y es que, se trata de un color que, además de aportar vitalidad, también aporta dulzura. Un tono ideal para esta temporada del año en la que las calabazas y el tono marrón de las hojas son las grandes protagonistas.

Pese a que está siendo ahora cuando las influencers de nuestro país se están aventurando al cambio, lo cierto es que esta moda por el pelirrojo comenzó mucho antes. Una de las pioneras en lucirlo fue Gigi Hadid el pasado verano. La modelo utilizó este tono para regresar a la pasarela en el show de otoño/invierno 2021 de Versace. Tras esto, el furor por la tendencia fue en aumento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid)

Una de las primeras españolas que se atrevieron con el cambio fue Aitana que, tras salir de la academia de Operación Triunfo y lanzar su carrera hacia el estrellato ha ido experimentando cambios de look muy radicales. Abandonando su característico marrón oscuro, la intérprete de Vas a quedarte se sumó al pelirrojo, no sin dejar atrás la identidad de su flequillo. Un cambio al que parece no haberse acostumbrado, porque ha decidido ahora lucir un negro azabache que no le puede sentar mejor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

Entre nuestras celebrities nacionales, una de las primeras en lucir gringer fue Raquel Reitx. La influencer confió en Wella para hacerse el cambio de look más atrevido hasta la fecha, con el que no pudo quedar más contenta. Desde el pasado mes de abril, la creadora de contenidos ha ido retocando su pelo para conseguir cada vez un tono más claro, siendo su último movimiento teñirse las cejas del mismo tono, quedando como una pelirroja de pura cepa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Reitx💋 (@raquelreitx)

Y por último, pero no menos importante, la celeb más reciente en sumarse a la tendencia ha sido Laura Escanes. La ex mujer de Risto anunció a través de sus redes sociales que estaba pensando hacerse un cambio y así ha sido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

Caracterizada por llevar el pelo de mil maneras diferentes, la influencer no se ha podido resistir al color del momento. Y no le puede sentar mejor.