El colgante de Lamine Yamal de 400.000 dólares que ha generado controversia en la red

En plena cuenta atrás para soplar las velas de su 18º cumpleaños, Lamine Yamal ya ha recibido un lujoso regalo que no ha pasado desapercibido. A su corta edad, el considerado como una de las actuales grandes promesas del fútbol se codea con VIP internacionales del nivel de Bad Gyal o Myke Towers, y precisamente, dentro de este ámbito, ha sido El Alfa, un famoso cantante dominicano, el que ha querido tener un especial detalle con él por la llegada de su mayoría de edad.

Según ha trascendido, el artista, que acumula más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, le ha regalado una cadena de oro valorada en 400.000 euros. Se trata de una joya de la tienda Tajia Diamonds, cuya propiedad corresponde a Víctor Rodríguez. Su diseño ha sido publicado por las propias redes sociales de la marca y del artista mencionado, el cual ha señalado que es «la mejor pieza para el mejor futbolista del mundo» y que su valor ronda los 400.000 dólares. «En el cuello Dios te bendiga. Felicidades, leyenda», escribía.

Tal y como se puede ver en las imágenes publicadas, es una cadena que cuenta con las siglas del nombre de Lamine Yamal y unos diamantes de color azul y rojo, haciendo alusión al F.C. Barcelona. Además, también destaca que en la parte del enganche aparecen los tres últimos números del código postal del barrio de Rocafonda, la zona de Mataró donde el azulgrana ha vivido toda su infancia.

Como no podía ser de otra manera, este excéntrico regalo, no apto para todos los bolsillos, no ha tardado en dar la vuelta a la red, algo que ha generado un sinfín de opiniones al respecto. «Qué mala pinta tiene esto. Otro que va a tirar su carrera antes de tiempo», «Por Dios, darle a un niñato una cadena cara… Va a acabar muy mal», «El Alfa solo hace esto porque Lamine está de moda», «Unos tanto y otros tan poco», «Qué vergüenza me da este tipo de publicaciones que presumen de este tipo de regalos», escribían algunos usuarios de Instagram.

La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal

Lamine Yamal cumplirá 18 años el próximo 13 de julio y será ese mismo día cuando lo celebrará por todo lo alto con una macro-fiesta en Ibiza. A pesar de la discreción con la que el jugador está intentando organizar su cumpleaños, lo cierto es que ha sido imposible que hayan trascendido algunos que otros detalles de esta esperada fiesta.

Lamine Yamal en Ibiza. (Foto: Gtres)

De acuerdo con varios medios, entre los invitados se encontrarán rostros conocidos como el de Duki, Bizarrap, Ozuna, Bad Gyal o Hamilton, entre otros muchos. La modelo, Claudia Calvo, también recibió la invitación, pero finalmente ha decidido no acudir por un motivo que ha compartido con la audiencia de TardeAR. «Se puso en contacto conmigo alguien del equipo de Lamine, que quería invitarme al cumpleaños y si podía ayudarles a encontrar chicas de imagen, del tipo de las que aparecen en las fiestas de los futbolistas. Soy modelo, no chica de imagen, pero he estado en más fiestas, invitada por jugadores de fútbol o baloncesto», comenzaba a decir.

«Nos pusieron condiciones como no llevar teléfono y no saber la ubicación hasta que estuviésemos allí. Nos recogían a todas en un coche en un punto de Madrid y nos llevaban en un jet privado, donde teníamos que montar a ciegas. Nos pagaban el hotel y nos daban también una tarjeta de crédito para nuestros gastos, además de pagarnos por el fin de semana», proseguía, añadiendo que el destino final era un yate de lujo que partirá desde Ibiza y navegará durante 24-48 horas.