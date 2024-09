Fue hace escasamente un mes cuando comenzaron las especulaciones acerca de un posible romance entre Nicolás Vallejo-Nágera, conocido popularmente como Colate, y Macarena Olona. En concreto, desde que el ex concursante de Supervivientes compartiera una imagen en su perfil de Instagram en la que ambos aparecían disfrutando del cumpleaños de un amigo en común, celebrado en Menorca, y afirmará además ante los medios de comunicación, que se estaban conociendo. «Hemos pasado un fin de semana en Menorca porque era el cumpleaños de un amigo en común. Ya nos conocíamos, pero nunca habíamos convivido. Nos hemos hecho buenos amigos, pero tampoco nos hemos visto de nuevo. Seguramente nos volvamos a ver», dijo.

Aunque la propia Macarena desmintió que entre ella y Colate hubiera algo más que una amistad, lo cierto es que la duda ha sobrevolado sobre la abogada del Estado y el nuevo vicepresidente del Club Deportivo Badajoz todo este tiempo. Hasta ahora. Colate ha sido uno de los invitados a la presentación de Courtois: The Return of the Number 1, la serie documental de cuatro capítulos que repasa la excepcional carrera del portero del Real Madrid Thibaut Courtois, y que estará disponible a partir del 20 de septiembre en Prime Video.

Colate Vallejo-Nágera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El que fuera pareja sentimental de Paulina Rubio ha posado en el photocall desplegado expresamente para la ocasión. Asimismo, ha atendido a los medios de comunicación congregados en el lugar a su llegada al evento. Preguntado expresamente por su supuesto affaire o amistad especial con Macarena Olona, Colate, lejos de reafirmar su versión inicial, ha negado que entre ellos haya ocurrido nada a nivel sentimental. «El término alegría se malinterpretó. Yo dije que nos estábamos conociendo. Es cierto que nos conocemos de hace mucho tiempo, pero por terceras personas. Aquella era la primera vez que coincidíamos en un evento con amigos. Todo depende de cómo lo cuentes. No me llamó para que rectificara, la llamé yo para contarle que me habían llamado para hablar del tema», ha comenzado diciendo.

«No hay ningún problema con Macarena ni hay nada», ha añadido no sin antes dejar claro que para él, la que fuera portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados es una «grandísima» profesional que lo está ayundando en algunos asuntos legales. «No me ha dado calabazas pero sí consejos. Es una abogada extraordinaria y como alguna vez tengo problemas…pues me da buenos consejos», ha afirmado.

Colate Vallejo-Nágera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Colate lamenta la ruptura de Muñoz Escassi y Mª José Suárez

Durante su intervención, Nicolás Vallejo-Nágera también se ha pronunciado al respecto de la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, pues mantiene una relación de amistad con el ex jinete desde hace «muchos años». El empresario ha lamentado que la pareja haya puesto fin a su relación después de tres años juntos, si bien no ha querido ahondar en demasiados detalles acerca de cuál es la situación sentimental de ambos protagonistas. «No sé nada. Coinviví con ellos un tiempo y me sorprendió la ruptura. Me dio pena que lo dejaran porque era una pareja que molaba. Los dos son estupendos, hacían muy buena pareja. Todo este jaleo me pilló desprevenido, pero así es la vida», ha dicho.

Colate y Álvaro Muñoz Escassi coincidieron en la pasada edición de Baila como puedas, el programa de Televisión Española en el que 16 profesionales del baile deben demostrar que son el bailarín y coreógrafo más completo de España, instruyendo a ocho celebrities en todo tipo de estilos.