Ha sido una de las rupturas del verano. A finales del mes de junio, María José Suárez hacía uso de las redes sociales para confirmar su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Poco después se destapó la buena sintonía del jinete con Hiba Abouk, aunque la actriz desmintió que fueran algo más.

Tras un turbulento verano, Escassi ha regresado a la televisión y ha concedido una entrevista en la que ha asegurado que él nunca se arrepiente de «nada», entre otras cosas.

Ana Rosa Quintana y Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Telecinco)

Nada más arrancar la segunda entrega de TardeAR, Álvaro ha aparecido sentado en un sofá junto a Ana Rosa Quintana, con quien ha comenzado a sincerarse sobre cómo se encuentra en estos momentos tras la separación con la que fuera Miss España en 1996.

«Sorprendentemente ahora estoy muy bien. Ha sido una situación extraña y difícil de vivir. Llevo mucho tiempo en este mundo y lo he vivido muy bien. He sentido mucho cariño y los que han sido mis amigos siguen siéndolo. La gente que me quiere me quiere más. No he borrado contactos. No he dejado de seguir a nadie. Soy muy práctico y cada uno tiene sus motivos y sus razones si lo hacen. Entiendo lo que pueda sentir cada uno y lo respeto. He salido muy reforzado de mis amigos y la gente que me quiere. No me he arrepentido de ¡De Viernes!, nunca lo hago. Mientras hable de mí, de mis sentimientos y de lo que yo siento y de la forma de ver la vida… Si hago daño, lo siento mucho porque no es con mala intención», ha indicado en un primer momento.

Álvaro Muñoz Escassi, en televisión. (Foto: Telecinco)

Escassi entona el ‘mea culpa’

Además de confesar cómo se encuentra, Álvaro Muñoz Escassi ha reflexionado sobre su actitud frente a la vida. Ha asegurado que en muchas ocasiones las cosas las ha hecho mal él. «Seguro que el culpable soy yo, no soy santo. No soy la mejor persona del mundo. Soy imperfecto pero no me veo despellejando a nadie con la que haya compartido cosas en mi vida. Nunca lo he hecho. Cada uno tiene su versión y su vida. Para mí, mi relación se queda para mí. Obviamente más del 50% de la culpa es mía, pero las pareja son parejas. Ni uno es tan bueno ni otro es tan malo», ha asegurado.

Asimismo, el jinete ha confirmado que no se arrepiente de la entrevista que concedió en el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Intervención en la que habló de sus gustos personales en cuanto a las relaciones se refiere, entre otras cosas. «Nunca me arrepiento de las cosas que hago. Mientras yo hable de mí, no hago daño a nadie. Y si hago daño alguien, lo siento muchísimo, no fue mi intención. Al final todas las separaciones, cada uno tiene una forma de verlo y cada uno, pues actúa como piensa y cree», ha explicado. Tampoco ha querido dejar pasar la ocasión para confirmar que está soltero.

Si bien hoy era el turno de Álvaro Muñoz Escassi, el pasado lunes, 26 de agosto, María José Suárez se estrenaba como colaboradora en Y ahora Sonsoles, donde también hizo unas declaraciones sobre su mediática ruptura.

María José Suárez, en televisión. (Foto: Antena 3)

«Estoy mejor. Al final estas cosas son cuestión de tiempo. No tengo todos los días buenos, evidentemente. Un día te levantas muy bien y al otro se te cae el mundo encima, pero hay que seguir», expresó con una sonrisa.