Las claves de la reunión secreta que prepara Victoria Federica con Leonor y Sofía para Navidad

El 31 de octubre de 2023 fue el día más importante del año para la Casa Real española. La princesa Leonor, primogénita de los Reyes Felipe VI y Letizia, y por lo tanto, heredera de la corona, alcanzó la mayoría de edad y juró la Constitución. Fue una jornada histórica, de fiesta y júbilo nacional, que culminó con un evento privado en el Palacio Real de El Pardo, para celebrar a la princesa de Asturias. Sin embargo, como en cualquier familia, las distancias, las relaciones mejorables, las cercanías y hasta las inquinas, están presentes.

Los Borbón, lejos de ser una familia unida, ya gozaron de mejores días, de vinos y rosas, y unir a todos alrededor de la que está llamada a dar continuidad a la dinastía no fue fácil. De hecho, hubo dos sonadas ausencias: Victoria Federica de Marichalar y Juan Urdangarin. Pero mientras el hijo de la infanta Cristina tenia la mejor de las excusas para no acudir- cuestión de agenda laboral-, la hija de doña Elena quedó peor parada al no suspender un viaje que tenía con media docena de influencers y toreros a Perú. Parte de la opinión pública y porque no decirlo, de la prensa también, la tachó de «frívola» e «irresponsable». La «princesa de Instagram» no es, no obstante, inmune a las críticas y por el cariño que le tiene a su prima, así como al resto de la familia, ha decidido poner en marcha «un plan» para juntar todos los primos estas navidades. LOOK tiene todos los detalles.

Victoria Federica en Madrid / Gtres

«¡Hola primos!»: Reunión con grupo de WhatsApp incluido

Victoria de Marichalar «es una niña estupenda, divertida, amorosa, que no le hace daño a nadie y muy familiar. La prensa da una imagen algo distorsionada de ella», cuenta a este digital un familiar cercano que nos pide discreción: «Mi nombre no lo pongas, que me la lías», dice con desparpajo nuestro interlocutor. La misma fuente nos informa que «la relación con sus primos, y más con Leonor y Sofía, por cosas de la edad y de vidas muy distintas, ha ido variando a lo largo de los años, pero aunque hayan estado más alejadas durante un tiempo no hace de ellas unas extrañas. De hecho se llevan muy bien. Victoria es, incluso, la sobrina más cercana a Letizia y por ende, a sus primas también».

Victoria Federica en un evento en Madrid / Gtres

Quizá por esto, y también por haber fallado en el día grande de Leonor de Borbón y Ortiz, ‘Vic’, como se le llama cariñosamente, haya decidido montar una reunión «secreta» de primos de cara a las navidades. Fuentes de toda solvencia nos cuentan que la joven se lo comentó tanto a su madre como a su abuela Sofía, que rápidamente dio su visto bueno y se dispuso a organizarlo, algo que la nieta descartó: merienda-cena de primos y fuera de Zarzuela. La intención no es otra que estar juntos, ponerse más al día y estrechar lazos.

Los primos tienen un grupo de WhatsApp donde comparten risas y si algo es unánime, es que la fiesta de cumpleaños de Leonor les sirvió para acercarse más. «Fue una noche mágica. Todos hablaron con todos, todos bailaron. El ambiente fue distendido, de celebración. Lo que ha quedado claro es que a pesar de todo, de todo, hay cosas que no se pueden borrar. Los primos convivieron mucho en la infancia. Después vino todo lo otro -el caso NOOS, los escándalos de don Juan Carlos, etc.-, pero ha pasado mucho tiempo juntos y eso no se olvida. Los primos se quieren y se apoyan muchísimo».

Victoria Federica en la Fashion Week de Milán / Gtres

Quedada extramuros: el escollo de Zarzuela

Ya en verano, la Reina emérita, intentó reunir a todos sus nietos en el palacio de Marivent, pero su filtración acabó por abrasar el plan. El clima político tampoco contribuyó para «experimentos con gaseosa». La idea quedó aparcada. Sin embargo, la iniciativa de Victoria de Marichalar, ha sido muy bien recibida entre todos los primos: «Independientemente de lo que pase y con quien pasen estas navidades, aunque se van más o menos, quieren verse al margen de los mayores».

La idea inicial es que esta quedada se haga fuera del palacio de Zarzuela, incluso en algún local onde puedan estar a gusto y guardar discreción. Sin embargo, esta idea no gusta mucho en Zarzuela. Les parece arriesgada por cuestiones de seguridad y por temas de discreción también. Otro planteamiento es que se haga en casa de algún familiar: sea la casa de la infanta Elena o de otro colateral Borbón. Lo cierto es que las buenas intenciones de Victoria pueden verse obstaculizadas y la reunión termine siendo intramuros, algo de que la joven intentó huir desde el principio.

La Familia del Rey Felipe VI en La Zarzuela / Gtres

Sea como fuere, suceda dentro o fuera de palacio, lo cierto es que la hija de Doña Elena y Jaime de Marichalar ha ganado puntos dentro del clan. A todos les ha gustado que moviera ficha, que tomara la iniciativa y que haya partido de ella con el fin de unir, de estrechar, de pasar tiempo juntos. Irene Urdangarin, quien ha estado también muy unida durante sus primeros años a sus primas Leonor y Sofía -no hay que olvidar, y así lo publicó Paloma Barrientos en Vanitatis en las navidades del 2019 que incluso después del escándalo que sacudió a sus padres, fueron muchas las veces que la pequeña de los Urdangarin se quedaba a dormir en casa de sus tíos Felipe y Letizia junto a sus hijas- está «radiante» con la posibilidad de que la unión de los primos cobre vida «más allá del chat de WhatsApp».

¿Veremos a todos ‘de cañas’ por Malasaña?, pregunto, a lo que me contestan: «No hombre, ni 8 ni 80. Pero seguro que se verán y se unirán. El cumpleaños de Leonor fue el punto de inflexión».