Claudia Osborne comparte la primera imagen de su hija Micaela

Claudia Osborne y José Entrecanales se encuentran en una de las mejores etapas de su vida a nivel personal. Tal y como reveló Look en exclusiva, el pasado 30 de junio, la hija de Bertín Osborne daba a luz a su primera hija, Micaela, en la clínica Ruber Internacional de Madrid. Tras unos días en el centro hospitalario la coach puso rumbo a su hogar para comenzar una nueva vida junto a la recién nacida y su marido. Ahora, ya más asentada en su nuevo rol como madre primeriza, Claudia ha compartido a través de sus redes sociales una tierna fotografía de los pies de su retoño. Además, ha añadido unas emotivas palabras cargadas de sentimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CLAUDIA OSBORNE | Life Coach (@clo_osborne)

“30/06/22, el día que me cambió la vida”. Con estas palabras ha arrancado el texto que ya ha alcanzado un gran número de interacciones. “El día que sentí el amor más grande que he sentido jamás. Gracias vida por concedérmela y gracias, Micaela por escogerme”, ha añadido orgullosa. “Quiero, también, aprovechar el post para daros las gracias a todos los que estáis escribiéndome para darnos la enhorabuena, sois muchísimos y me siento muy privilegiada por tener una comunidad tan cariñosa como la que hemos construido aquí. Gracias, gracias, gracias”, ha finalizado.

El pasado mes de diciembre, la hija del presentador de Mi casa es la tuya anunció a través de su perfil de Instagram que iba a ser madre junto a su marido, José Entrecanales. Un broche de oro a una relación que se ha basado en el hermetismo y la discreción. “El sonido más mágico que he oído en mi vida. Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino”, escribió emocionada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CLAUDIA OSBORNE | Life Coach (@clo_osborne)

Esta buena nueva llegaba tan solo unos meses después de darse el ‘sí, quiero’ con Entrecanales. El 2 de octubre fue el día en el que contrajeron matrimonio. Sin duda, otro de los momentos más especiales de su vida. El enlace se celebró en Jerez de la Frontera, enclave al que se desplazaron amigos y familiares para presenciar una de las bodas más esperadas del pasado año.

Después de algo más de un año de noviazgo, la pareja se convirtió en marido y mujer. La ceremonia religiosa se celebró en la iglesia de San Miguel, donde se dejó ver un emocionado y orgulloso Bertín Osborne, que llegó al templo del brazo de su hija, ya que fue él quien la llevó hasta el altar. Una vez terminado este tradicional rito, tanto los recién casados como los invitados almorzaron en un banquete en la finca de Santiago, propiedad de la familia materna de la novia, donde también sus hermanas mayores festejaron sus bodas. Sea como fuere, Claudia Osborne y José Entrecanales no pueden estar más felices tras haber sellado su amor y con la llegada de este nuevo miembro a la familia.