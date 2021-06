A principios de junio Diego ‘El Cigala’ fue detenido por un presunto delito de violencia de género. Tras pasar un día en el calabozo de la Comisaria Centro -situada en la calle Leganitos-, fue puesto en libertad al no haber riesgo de una posible fuga. Hace unos días, al salir de los juzgados, el cantante de flamenco hizo unas declaraciones que han sido duramente criticadas. «Me voy a cantar a Málaga. Esto es por ‘los dineros’… ¡Siempre quieren dinero las mujeres!», dijo sin reparo alguno. Después de reflexionar, ha emitido un comunicado para aclarar aquellas declaraciones.

“Antes que nada y en medio de la polémica mediática que estoy atravesando, quiero pedir disculpas por mis declaraciones al salir de juzgado de Madrid la semana pasada, totalmente desafortunadas. Después de pasar la noche en comisaría y verme, a mi juicio, injustamente denunciado, en un estado de máxima tristeza y frustración me expresé de manera totalmente errónea”, ha comenzado diciendo. Es necesario recordar, que quien interpuso la demanda por malos tratos continuados durante dos años -tanto físicos como psicológicos- contra el cantaor, fue Dolores Ruiz Méndez, más conocida como Kina, tal y como reveló ‘El País’.

En el citado escrito que ha emitido Diego, ha dejado claro que aquellas palabras fueron dirigidas a la persona con la que tiene este frente abierto. “Pluralicé en vez de hablar en singular; no me refería a las mujeres del mundo sino a una sola, en concreto con la que tengo un desencuentro económico”, ha añadido. “En este momento no puedo dar más detalles ni declaraciones, ya que hay un proceso legal en curso en el que tengo puesta mi total confianza. Una vez se solucione se podrá aclarar este episodio para que no le quede ninguna duda a toda la gente que escucha mi música de mi respeto, admiración y amor por las mujeres (…) Yo no soy perfecto y he podido cometer errores a lo largo de mi vida. A mí me gusta cantar y celebrar que estamos vivos, pero Dios es mi testigo de que siempre he obrado de corazón y de buena fe. También quiero agradecer a todas las personas que no me han juzgado y que esperan a que la justicia se pronuncie.”, ha sentenciado ‘El Cigala’.

El artista fue detenido en la capital por la Policía Nacional mientras se encontraba en el Hotel Catalonia Atocha. El juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 7 de Madrid acordó la libertad de Diego Ramón J. S., al que se investiga por la presunta comisión de un delito de malos tratos continuados, del que no constaban denuncias previas. Motivo por el que fue puesto en libertad con cargos. Por otro lado, la adopción de medidas cautelares, de haberlas, se están tramitando en el juzgado de Jerez, órgano competente al ser allí donde se encuentra el domicilio de la presunta víctima.