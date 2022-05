La ‘maldición’ de Sálvame persigue a sus colaboradores. Todo comenzó con la caída de Belén Esteban el pasado 25 de abril mientras realizaba un reto al más puro estilo Supervivientes en el que tenía que permanecer colgada con los brazos. Al soltarse, apoyó mal el pie con tan mala fortuna de que se fracturó la tibia y el peroné, motivo por el que fue operada. Días después, era Lydia Lozano quien tenía un accidente doméstico y se lesionaba el brazo. Y, el miércoles durante la celebración de la Sálvame Fashion Week, Chelo García Cortés, apoyaba mal el pie y se caía en directo.

Aunque continuó con normalidad la presentación del show que se iba a ver esa noche, inmediatamente fue atendida por un sanitario, que fue quien determinó que tenía que ir al hospital a realizarse una placa porque la cosa no tenía buena pinta. Tras días ausente, la periodista ha reaparecido este viernes en directo en el programa para el que trabaja y lo ha hecho con la mejor de sus sonrisas, pero apenada de no haber podido participar en el certamen de moda que con tanta ilusión había trabajado.

“Quiero daros las gracias a todos. Bueno, primero quiero contaros que estoy cabreada por la caída, pero muy contenta porque todos vosotros no habéis parado de mandarme mensajes preocupándoos por mí, de verdad, os quiero mucho”, ha comenzado diciendo. Después, el espacio ha recreado un clip en el que se caía Chelo y ha añadido imágenes de cómo se preparó para el desfile. “En el vídeo lo habéis reflejado. Yo espero que vuelva a haber otra Fashion Week y que yo pueda demostrar que puedo estar. Tenía muchísima ilusión porque en esta ocasión me sentía muy segura de mí misma, habló físicamente y, vosotras compañeras me vais a entender. Las anteriores Semanas de la Moda yo estaba como más rellenita…”, ha explicado.

“Tenía ilusión porque la Fashion es muy especial en Sálvame. Quiero felicitaros a todos porque habéis hecho un programa maravilloso”, ha indicado Chelo, que también ha recalcado el valor de la moda española y de los nuevos diseñadores. Sin embargo, ha recalcado que “me siento mal”. “Me acordaba mucho de Lydia porque no pega ojo por el brazo. Yo cuando me caí sabía que había fractura. Yo siempre presumía de no haberme roto un hueso nunca en la vida, pues toma… en la Fashion Week de este año me rompo el radio de la muñeca”, ha expresado la colaboradora mientras sus compañeros han escuchado atentamente su relato.

Terelu Campos ha intervenido en la conversación y ha querido saber cómo se encuentra emocionalmente la periodista. “Pues mira, emocionalmente es un fastidio porque tengo muchas ganas de seguir con vosotros… El trabajo me sirve para mirar hacia adelante y, sobre todo porque me encontraba muy bien. Yo quería demostrar que a pesar de la edad que tengo, se puede dejar de ser gruñona por eso me he portado tan bien”, ha confesado.