Un restaurante en la torre Trump: el origen de la histórica enemistad entre el chef José Andrés y el nuevo presidente de EEUU

En sus primeras horas como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha prescindido de los servicios de algunos asesores de Joe Biden, marcando el inicio del cambio. Entre ellos se encuentra el chef asturiano José Andrés, que hasta ahora era copresidente del Consejo Presidencial de Deportes, Ejercicio y Nutrición. Trump ha alegado través de su perfil en la red social Truth Social que los despidos se basan en motivos ideológicos. «El personal de la Oficina de Personal de la Presidencia está activo en el proceso de identificar y echar a más de mil nominados presidenciales de la Administración previa» que «no están alineados» con su visión para «hacer Estados Unidos grande de nuevo». Así termina su trayectoria como asesor del presidente iniciada en marzo de 2022, por la que fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Joe Biden.

Joe Biden entregando la Medalla de la Libertad al chef José Andrés. (Foto: Gtres)

El nuevo presidente advierte que su mensaje «sirve como carta oficial de cese» para cuatro personas. El ex jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense Mark Milley, Brian Hook que fue asesor de Trump para Irán, Keisha Lance Bottoms, del Consejo de Exportación del Presidente y el chef José Andrés. Donald Trump ha optado por crear un equipo que esté en línea con su política para facilitarle el trabajo. Sin embargo, el asturiano ha aclarado a través de la red social X que ya no trabajaba para el presidente de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. (Foto: Gtres)

«Presenté mi renuncia la semana pasada… mi mandato de 2 años ya había terminado. Fue un honor para mí ser copresidente del Consejo Presidencial de Deportes, Ejercicio y Nutrición. Mis compañeros del consejo (voluntarios no remunerados como yo) eran personas talentosas y trabajadoras que me inspiraban todos los días. Estoy orgulloso de lo que logramos en nombre del pueblo estadounidense… como una asociación histórica entre la Casa Blanca y todas las ligas deportivas importantes para aumentar el acceso a los programas deportivos y de salud para los niños», ha explicado el chef José Andrés. El post del presidente ha sido compartido más de cinco millones de veces, y la respuesta del asturiano más de tres millones.

El chef José Andrés es el fundador de World Central Kitchen. (Foto: Gtres)

El origen de la guerra entre Trump y el chef

El presidente de Estados Unidos y el chef firmaron un contrato para que el empresario hostelero montara un restaurante en una de las torres Trump. Mientras se gestionaba la apertura del establecimiento, el asturiano no se sintió cómodo con el discurso antiinmigración de Trump y decidió romper el contrato. El chef participó en el programa Planeta Calleja y explicó los motivos que le llevaron a desentenderse de Trump: «Íbamos a ser socios, pero no me gustó su forma de hablar de los inmigrantes. Yo quería hacer un restaurante de éxito en un hotel que él tenía alquilado al gobierno los Estados Unidos. Él nos hace socios, pero en el momento en que él pasa los límites de lo que yo considero lógico con los inmigrantes decido romper el contrato».

Trump Tower en Manhattan, Nueva York. (Foto: Gtres)

El presidente de Estados Unidos y su equipo demandó al chef. «Me demanda por nueve millones de dólares por incumplir el contrato, pero yo, más humildemente, le demando de vuelta por ocho millones. Al final, dos años después, nuestros abogados llegaron a un acuerdo por detrás. No sé más», explicaba el asturiano.