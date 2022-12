Luis Miguel Rodríguez, el inesperado apoyo de Ágatha Ruiz de la Prada en un momento clave

Podría decirse que Ágatha Ruiz de la Prada ha dado pistoletazo de salida a la semana de la mejor de las maneras. Ha sido durante esta misma tarde cuando la Catedral Mayor del Ateneo de Madrid se ha vestido de gala para acoger la presentación del libro de la diseñadora, bautizado como Mi Historia, un relato en el que la marquesa de Castelldosríus habla largo y tendido sobre su recorrido tanto personal como profesional, habiendo destacado especialmente en este último ámbito tanto dentro como fuera de nuestras fronteras al contar con diseños reconocido a nivel mundial.

Teniendo en cuenta la importancia de la velada para Ágatha, muchos han sido los rostros conocidos que se han presentado en el evento en cuestión con el único objetivo de no perderse una jornada que ya ha pasado a formar parte de la historia de vida de la diseñadora. Alaska o Boris Izaguirre ha sido algunos de los famosos que no han dudado en acudir a la cita e incluso compartir escenario para hablar sobre la importancia que tiene la artista para ellos. Entre tanto, otras personas optaban por ver lo que ocurría en la zona del público y en un segundo plano, como por ejemplo, Luis Miguel Rodríguez. El también conocido como El Chatarrero ha sido una de las piezas clave más destacadas de la velada, sobre todo teniendo en cuenta que es nada más y nada menos que la ex pareja de Ágatha. No obstante, con esta visita ha demostrado gozar de una muy buena relación con la diseñadora, apoyándose mutuamente cuando es necesario y dejando atrás las rencillas del pasado ahora que ambos parecen haber retomado sus respectivas vidas sentimentales.

Era a comienzos de este 2022 cuando ¡Hola! se hacía eco de la persona que habría ocupado nuevamente el corazón de Ruiz de la Prada. Pese a sus muchos intentos por no mediatizar su vida sentimental, la revista en cuestión aseguraba que la profesional estaba saliendo con el abogado José Manuel Díaz-Patón, de 65 años. Un romance con el que Ágatha ponía punto final a muchos años de idas y venidas con Luis Miguel Rodríguez, a quien parece seguir guardando mucho cariño pese a lo sucedido anteriormente. Por el momento, se desconoce si El Chatarrero ha abierto su corazón al igual que su ex, o si por el contrario, prefiere esperar, aunque es cierto que se le ha visto acompañado en diversas ocasiones de mujeres que han hecho saltar las alarmas.

Sea como fuere, lo cierto es que Luis Miguel ha permanecido en todo momento expectante a los movimientos de la que fuera su ex pareja. Un gesto con el que demuestra haber enterrado el hacha de guerra y tener una relación amistosa muy positiva con la que culminan dos años de amor marcados por las idas y venidas constantes por las que finalmente se percataron de que lo mejor era dejar el romanticismo a un lado y permanecer unidos sin dar ningún paso más allá.