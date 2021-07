Tokio se ha convertido en ciudad olímpica en una de las ceremonias de apertura más esperadas de los últimos tiempos. En torno a las 20:00 horas ha dado comienzo el evento, marcado por las restricciones a consecuencia de la pandemia. Una serie de medidas que han afectado también a los deportistas que, en esta ocasión no han podido estar acompañados por miembros de su familia.

Eran pocas cosas las que se sabían de esta inauguración hasta apenas unos minutos antes de que comenzase. Un año después de lo que inicialmente estaba previsto, la celebración ha tenido lugar sin público y con menos atletas de lo habitual. Eso sí, ha habido el tradicional desfile de los diferentes países.

Ha sido Grecia como cuna de los Juegos Olímpicos quien ha iniciado el desfile, que ha cerrado Japón. La delegación española ha salido después de la Sudán, en torno a las 21:30 hora local. Encabezados por Mireia Belmonte y Saúl Craviotto, que han ejercido como abanderados. Es la primera vez que el equipo lleva dos abanderados. Vestidos de rojo y blanco y con mascarillas a juego, los deportistas españoles se han mostrado entusiasmados a su paso por el estadio olímpico y no han dejado de hacer gestos de cariño.

Como era de esperar, no ha habido presencia de muchas autoridades, en consonancia con las restricciones. Si en otras ediciones numerosos royals asistían a la cita, esta vez solo se ha podido ver a Alberto de Mónaco, el gran duque Enrique de Luxemburgo y al emperador Naruhito, así como a mandatarios como Emmanuel Macron o Jill Biden.

Una de las grandes sorpresas de la noche ha vendido de la mano de Alejandro Sanz. El cantante español anunciaba poco antes del inicio de la ceremonia que iba a participar en la misma. Lo hacía a través de las redes sociales: “hoy el honor me teletransporta a otro mundo. Voy a ser parte de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Mi voz será la de todos. Tiemblo de felicidad”, ha declarado.

Hoy el honor me teletransporta a otro mundo.Voy a ser parte de la ceremonia inaugural de los JJOO🏅 Mi voz, será la de todos; tiemblo, de felicidad 🙏

I’m excited to be a part of the #Tokyo2020 @Olympics Opening Ceremony! https://t.co/pg0SCOfWYT. #StrongerTogether #Olympics pic.twitter.com/tL0PSuBrkO

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) July 23, 2021