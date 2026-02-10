Muere el abuelo de Bárbara Mirjan, esposa de Cayetano Martínez de Irujo: "Está muy triste"

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se dieron el «sí, quiero» el pasado 4 de octubre de 2025. Como era de esperar, protagonizaron una ceremonia que acaparó buena parte de la atención mediática de nuestro país. Sin embargo, una vez se convirtieron en marido y mujer, no volvieron a protagonizar ninguna aparición pública juntos hasta tres meses después, concretamente durante la presentación del gran homenaje que se llevará a cabo en Sevilla por el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba.

Este lunes, 9 de febrero, el conde de Salvatierra ha acudido a la presentación de los carteles de la feria de Abril en Sevilla. No obstante, lo ha hecho sin la compañía de su esposa, Bárbara Mirjan, quien acaba de recibir un duro varapalo en su vida personal. «Bárbara no ha podido venir porque se ha muerto su abuelo. Está con su familia», comenzaba a decir.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. (Foto: Gtres)

Añadía que él también estuvo en el entierro y que, como era normal, «su mujer estaba muy triste». «El abuelo representaba una figura muy importante para ella. Era un gran hombre», expresaba, señalando que se había quedado guardando el luto junto a su familia en Miranda de Ebro, la localidad de la provincia de Burgos donde ha sido enterrado el recién fallecido. Su nombre era José Luis Aliende, y según lo publicado, era un respetado empresario dedicado al sector de la tarima flotante de madera que comercializaba, con su propio negocio, alrededor de todo el mundo. No obstante, en los últimos años, era su hijo (el tío de Bárbara) quien llevaba las riendas de la sociedad.

Más allá de este complicado momento por el que está atravesando Mirjan, Cayetano Martínez de Irujo también ha aprovechado su intervención con los medios para expresar qué es lo que opinaba acerca del evento taurino al que había tenido el placer de estar invitado. «La casa de Alba siempre ha defendido el mundo del toro, que es una de nuestras principales culturas», sentenciaba.

Cayetano Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

Sobre la borrasca que ha dejado graves inundaciones en Andalucía, Cayetano también ha hecho hincapié en que esta situación «no había pasado nunca» y que esta tierra «no estaba preparada para tanta agua». «Estamos esperando a que pare para poder evaluar lo que va a suponer esto, que prefiero no pensar».

Por último, Cayetano también ha detallado cuál será la hoja de ruta que seguirán una vez comience la celebración del centenario nacimiento de su madre. «Empezamos el día 4, en el Palacio de las Dueñas, con una exposición de todos sus enseres. Son de Eugenia, así que lo va a organizar ella muy bien. Ese es el comienzo de un centenario y de ahí para delante, todo el programa que presenté en el ayuntamiento», concluía.