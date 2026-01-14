El próximo jueves 15 de enero, a las 18:00h, la Casa de Alba presentará en el Salón de Tapices del Real Alcázar de Sevilla los actos conmemorativos del Centenario del nacimiento de Cayetana de Alba. Tal y como ha podido saber este digital tras una conversación con la Casa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo es el encargado de coordinar la agenda que marcará el curso de la Fundación Casa de Alba con exposiciones y eventos que rendirán homenaje a la XVIII Duquesa y su legado en esta histórica casa nobiliaria española. Un acto de presentación en el que no faltará Alfonso Díez, viudo de Cayetana de Alba, que estará acompañado por Carmen Tello, tal y como ha podido saber este medio.

Tal y como ha podido saber este medio por fuentes oficiales, Cayetano no está solo. Aunque el duque de Arjona lleva la batuta de estos fastos, contará con la ayuda y el apoyo de tres de sus hermanos: Eugenia, Carlos y Fernando Martínez de Irujo, que permanecen en contacto con el conde de Salvatierra y sirven de apoyo en esta iniciativa. De hecho, LOOK conoce de primera mano que la exposición en Dueñas estará coordinada por la única hija de Cayetana de Alba. Este trabajo conjunto pone de manifiesto una destacable unión entre los hermanos, a excepción de Jacobo y Alfonso.

Cayetano Martínez de Irujo y su madre, la duquesa de Alba en Sevilla. (Foto: Gtres)

Cayetano, inmerso en recordar la figura de su madre

Cayetano Martínez de Irujo ha asumido con mucho orgullo el rol de coordinar la mayor parte de los actos que ayuden a recordar la su madre, a la que tiene muy presente en su día a día y a la que rinde homenaje incluso cuando nadie lo ve -como ocurrió en el pasado aniversario de su fallecimiento, cuando envió flores al Cristo de los Gitanos de Sevilla-.

LOOK ha podido hablar con el duque de Arjona, que está completamente inmerso en la organización de los homenajes de la Fundación Casa de Alba a su progenitora, que el próximo mes de marzo hubiese cumplido 100 años. «Estoy organizando todo, con mucho trabajo y con mucha dedicación», nos desliza. Por su parte, Cayetano Martínez de Irujo nos apunta que «ha sido espectacular ver cómo todo el mundo ha respondido clamorosamente» a los actos en los que ensalzarán la figura de la duquesa de Alba.

Curro Romero con Carmen Tello y Alfonso Díez. (Foto: Gtres)

Unas palabras que ha suscrito Carmen Tello que, en una llamada con LOOK, ha confirmado su presencia este próximo jueves a la presentación de los actos que marcarán la agenda de este 2026 para la Casa de Alba. La socialité, que acompañará a Alfonso Díez -viudo de la duquesa de Alba- a esta primera fecha, ha desvelado que ha sido precisamente Cayetano -con el que mantiene una relación excelente y al que guarda un gran cariño- el que «ha organizado casi todas las conferencias». Eso sí, no acudirá Curro Romero, su marido, que acaba de recuperarse de una neumonía por la que ha permanecido en su domicilio en reposo desde el pasado 23 de diciembre al 4 de enero de este año.