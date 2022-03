Cayetano Martínez de Irujo ha comenzado la semana rindiendo homenaje a su madre, la duquesa de Alba. El aristócrata se ha desplazado hasta el restaurante sevillano El Patio de Eloy para apoyar una iniciativa que conmemora la figura de la Duquesa. Durante esta aparición pública, el conde de Arjona ha atendido con amabilidad a los medios allí congregados. “Cuando me lo preguntaron, cualquier tipo de iniciativa así, que suponga un recuerdo y un reconocimiento hacia ella, ahí estoy. No solo lo apruebo, sino que, si puedo, como hoy, no tengo ninguna duda en participar”, ha expresado con nostalgia al recordarla.

“Además, si se trata de la hostelería de Sevilla y de un aniversario de un restaurante de estas características. La hostelería de Sevilla es una maravilla y el marco es inigualable también. Hay que agradecer y homenajear a la gente que ensalza Sevilla”, ha indicado. Después, ha sacado a la luz un episodio que vivió junto la duquesa de Alba mientras vivía en Holanda. “Cuando me vino a ver cuando estuve viviendo allí le dije que fuéramos a tomar algo y me dijo: ‘Quiero encontrar un bar que tenga cerveza de barril como en Sevilla’. Y ahí la lleve a un local de Maastricht”, ha revelado Cayetano entre risas.

Después de narrar esta anécdota, el duque de Arjona no ha podido evitar sentir un gran orgullo por todo el legado que ha dejado su madre. “Es increíble lo que ha dejado Cayetana de Alba. Es algo que parece que fue ayer, pero para todo el mundo. No te puedes imaginar la cantidad de requerimientos de todo tipo. Que siga su reconocimiento y perdure su recuerdo como está pasando porque es increíble”, ha explicado con una sonrisa.

El aristócrata también ha hablado sobre una fecha muy importante para la Duquesa y para él: la semana santa. “Semana Santa y Feria estaré por aquí al menos unos días y Semana Santa, este año especialmente porque ha muerto el gran capataz de esta festividad de Sevilla, Juanma. Yo fui costalero de él durante once años, bueno los últimos ya empezó a tomar relevo el hijo, pero sí, este año hay que hacerle un homenaje”, ha indicado.

Sobre sus achaques de saluda también se ha pronunciado y ha asegurado que se encuentra bien, pero que no hay “una solución”. “Ahora me han puesto una malla todo lo que es el intestino y está funcionando muy bien. Cruzo los dedos”, ha dicho. Es necesario recordar que, el conde de Salvatierra fue ingresado el pasado mes de mayo y pasó diez días ingresado en la madrileña Clínica La Luz aquejado de fuertes dolores intestinales. Horas después de su ingreso, se confirmó que había tenido un problema que ya lleva arrastrando varios años y del que fue operado hasta en 11 ocasiones. Finalmente fue dado de alta y, por el momento no ha vuelto a sufrir ninguna dolencia relacionada que le haya tenido que llevar a pasar por el centro médico de nuevo.