Cayetano Martínez de Irujo aclara la polémica de los cuadros y desvela su próximo proyecto

Cayetano Martínez de Irujo se encuentra atravesando un momento complicado, puesto que se ha unido al dolor de su mujer, Bárbara Mirjan, que ha sufrido la pérdida de una persona muy cercana. Se trata de su abuelo, para el cual su esposo solo ha tenido palabras de admiración y cariño. «Era un personaje increíble y un grandísimo hombre», ha asegurado. Tal y como ha señalado en su anterior aparición pública, acompañó a su familia política en el proceso funerario y, posteriormente, ha retomado su agenda en solitario, puesto que Mirjan continúa en Miranda de Ebro pasado el duelo con su núcleo duro. Esto explica la ausencia de su mujer en la gala de presentación de la Temporada Taurina de Sevilla 2026, donde vimos a un Cayetano aún apenado, pero emocionado por el acontecimiento tan relevante para la capital hispalense y para la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, con la que está estrechamente ligado.

A la salida de otro de sus compromisos laborales, esta vez en Madrid, ha sido preguntado por las cámaras de Gtres sobre cómo se encuentra y, amable con la prensa, ha respondido algunas preguntas. Totalmente inmerso en los preparativos del centenario de la Duquesa de Alba, Cayetano ha asegurado que se trata de un año muy importante y, a través de diferentes actos, pondrán en valor el legado de su madre.

Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan. (Foto: Gtres)

Un periplo cultural cuyo pistoletazo de salida será una exposición con algunas de sus piezas personales más valiosas y estará organizada por Eugenia, que es la poseedora de la gran mayoría de estos enseres. Unas preparaciones que se han visto ligeramente empañadas después de que la Policía Nacional encontrara en el Palacio de Liria unas obras de arte que se daban por desaparecidas y que son propiedad del Estado. Una complicada situación que ha contado con la entera colaboración de la Casa de Alba y que, tal y como ha asegurado el conde de Salvatierra, ya fueron entregados el día 25 de enero.

Cayetano Martínez de Irujo sonriendo. (Foto: Gtres)

El próximo proyecto de Cayetano

Con un carácter muy afable, Cayetano Martínez de Irujo ha mantenido una charla corta pero distendida con la prensa y ha adelantado cuál será su próximo proyecto. El jinete, que tiene entre sus planes escribir un libro, lo hará en torno a la figura de su madre y tiene el título claro. Su particular homenaje a la duquesa de Alba estará recogido bajo el nombre La última duquesa. Una iniciativa que, por el momento, se desconoce si tiene el beneplácito de sus hermanos, con los que en los últimos tiempos ha ido acercando posturas tras un largo enfrentamiento.

Eugenia Martínez de Irujo con su hermano Cayetano. (Foto: Gtres)

Un acercamiento que se escenificó en la boda de Cayetano y Bárbara en el Cristo de los Gitanos de Sevilla, donde estuvo acompañado por todos sus ellos a excepción de Jacobo, que declinó la invitación alegando compromisos de carácter profesional ineludibles.

Cayetano Martínez de Irujo con su hermano Carlos. (Foto: Gtres)

A las puertas del templo, fue muy significativo el abrazo que se dieron el protagonista de estas líneas y su hermano mayor, Fernando, primogénito de la recordada Cayetana de Alba y actual duque de Alba. Un gesto con el que sellaban la paz antes de que Cayetano viviera una de las citas más importantes de su vida.