Así se ha vivido el homenaje por el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba, en imágenes

El Salón de Tapices del Real Alcázar de Sevilla ha acogido este jueves la presentación de los actos conmemorativos por el Centenario del nacimiento de Cayetana de Alba. Un homenaje muy emotivo y especial que ha estado coordinado por Cayetano Martínez de Irujo, en colaboración con tres de sus hermanos: Eugenia, Carlos y Fernando Martínez de Irujo, a excepción de Jacobo y Alfonso, que no han estado presentes. El que tampoco ha querido faltar al evento ha sido Alfonso Díez, viudo de la duquesa, quien ha estado acompañado por Carmen Tello, tal y como ya avanzamos desde el portal LOOK. Desde el ámbito político, podemos destacar la presencia del expresidente del Gobierno Felipe González y también la del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, además de otros rostros conocidos como el torero José María Manzanares.

Fernando Martínez de Irujo en Sevilla. (Foto: Gtres)

Esta presentación supondrá el punto de partida a una serie de exposiciones y eventos que buscan rendir homenaje a la figura de la inolvidable duquesa de Alba, -quien cumpliría 100 años este próximo marzo-, y a su valioso legado. Y, entre algunos de los actos más relevantes que podremos presenciar durante este 2026 encontramos la exposición Cayetana: Una vida en Dueñas, que se inaugurará en el Palacio de Dueñas el 4 de marzo de 2026; la presentación del documental Cayetana. La duquesa de todos, a partir del 26 de marzo en el Cartuja Center, o la presentación del libro La duquesa. Por último, uno de los eventos más esperados tendrá lugar los días 2 y 3 de mayo; se trata del espectáculo Flamenco. Cayetana y su pasión, interpretado por Cecilia Gómez en el Teatro de la Maestranza.

Cayetano Martínez de Irujo, volcado con el homenaje a su madre

El propio Cayetano ya nos había hablado de la inmensa dedicación que le ha puesto a la organización de cada uno de dichos eventos, mimando cada detalle al máximo. Además, se ha mostrado muy satisfecho por la gran acogida que ha tenido. Según desvelaba Carmen Tello en una conversación que mantuvo en exclusiva con este medio, ha sido el hijo menor de la duquesa de Alba el que se ha encargado de organizar «casi todas las conferencias». Lo que no supone ninguna sorpresa, puesto que a día de hoy, todavía mantiene un recuerdo muy vivo de su madre. «La gente me la recuerda continuamente, porque es verdad que ha recaído su legado humano en mí», señalaba en una entrevista concedida a la revista ¡Hola!.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que personalmente el duque de Arjona también atraviesa una etapa muy dulce tras haberse casado este pasado octubre con Bárbara Mirjan en una espectacular boda celebrada en la iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla. De hecho, durante su boda Cayetano tampoco quiso perder la oportunidad de homenajear a su madre, sobre todo al darse el «sí quiero» en un templo que fue reconstruido en gran parte gracias a su impulso económico y donde descansan sus restos mortales.