Lucía el sol en Sevilla y hacía mucho calor. Una tarde de feria que prometía, pero que no pudo ser. Cayetano Rivera toreaba en La Maestranza. Sus tíos Antonio Rivera y Curro Vázquez estaban en la plaza atentos. Curro en el callejón y Antonio en los tendidos. Se cumplían 40 años desde que su padre Paquirri, Francisco Rivera, toreó su última tarde en la Maestranza. Vestido en color buganvilla y oro, Cayetano esta vez no estrenó traje de luces a pesar de que tenía 3 vestidos de torear listos. Pero, finalmente, no lució ninguno nuevo.

«Ellos me enseñaron a ponerle Alma, Coraje y Pasión a la vida», escribía como homenaje a Francisco Rivera y a Carmen Ordóñez. Como recuerdo a sus queridos padres, el torero minutos antes de salir al ruedo, publicaba una foto en sus redes con esa significativa frase de amor y agradecimiento.

Cayetano ayer en la Maestranza. (Foto: Gtres)

La tarde taurinamente hablando no se dio bien. No hubo suerte con su lote. «Esto es así», comentaba a la salida del hotel el propio Cayetano. En el callejón atento como siempre, su tío Curro, su apoderado y el marido de su tía Pati Dominguín, prima de su madre. En los tendidos, su otro tío, esta vez de la rama del padre, Antonio Rivera. «Que haya suerte, toda la suerte del mundo», comentaba a los reporteros a su llega a la plaza.

Curro Vázquez en el burladero de La Maestranza. (Foto: Gtres)

Antonio Rivera muy amable y sonriente señalaba en la puerta de la plaza que «ojalá mi sobrino saque esa raza que tiene de Rivera y de Pérez, mi madre», decía. Su cuadrilla, que es como su familia, no le quitaba ojo de encima tampoco. De su hermano y de su novia, en la plaza, a priori, ni rastro.

Antonio Rivera en la Maestranza ( Foto : Gtres)

Aunque sí hubo muchos personajes conocidos en los tendidos. Los del Río, Julián López , El Juli, Víctor Puerto… todos arropando al interesante cartel con toros de Garcigrande. No hubo buna suerte con el ganado, en general. Curro Vázquez en declaraciones al ONETORO TV comentaba «que ha sido deslucido el lote. Así es muy difícil. Él quiere ferias de primera…, es lo que le gusta a él». Cayetano se despedía sin orejas este año en la feria de Sevilla y ponía rumbo a México para su siguiente cita con en los ruedos, en Aguascalientes.

Cayetano con su sobrino Curro bajo la atenta mirada de Francisco en el callejón. (Foto: Gtres)

Es una figura del toreo que vive como torea y torea como es. Con temple y personalidad. Por sus venas corre sangre de tres legendarias dinastías taurinas: los Ordóñez, los Dominguín y los Rivera. Ser hijo de Francisco Rivera, ‘Paquirri’ y de Carmen Ordóñez, nieto de Antonio Ordóñez, bisnieto de Cayetano Ordóñez, Niño de la Palma, y sobrino nieto de Luis Miguel Dominguín le ha marcado su vida, sin duda, como él mismo reconoce en una entrevista con Coolthelifestyle. «Es un hecho insólito. Sí, soy el único torero en activo de cuarta generación. Algo que me genera una gran responsabilidad y a la vez motivación. Los apellidos influyen, claro que sí; pero yo intento ser yo mismo, y no copiar el toreo de nadie».