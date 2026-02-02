El pasado 31 de enero tuvo lugar en Sevilla una de las bodas más esperadas de la temporada: la de María Eugenia González-Serna y Juan Molina Ponce. Una celebración que reunió a numerosos rostros de la jet set de la capital hispalense, como a Lourdes Montes, Eugenia Martínez de Irujo o a Cayetana Rivera. Por su edad, el año de la hija de Fran Rivera está marcado por numerosos enlaces matrimoniales, tal y como ha desvelado a las puertas de la iglesia de Santa Cruz. La joven, que siempre suele ser muy discreta a la hora de pronunciarse sobre su vida personal, ha tenido una significativa respuesta cuando le han preguntado sobre si su boda llegará pronto. «Tengo catorce -bodas- este año», ha respondido ante los micrófonos de Gtres.

El look de Cayetana Rivera para la boda de Maru

El look de Tana Rivera ha sido uno de los más llamativos de la boda de su amiga Maru. Como no podía ser de otra manera, el estilismo de la joven ha captado todas las miradas. Sabido es que la nieta de Cayetana de Alba es una gran apasionada de la moda -de hecho, hace justo un año sacaba su primera colección de moda, E.R.A.X.-. Por ello, en cada una de sus apariciones públicas, su outfit es destacado.

Cayetana Rivera. (Foto: Gtres)

Para esta ocasión tan especial, Tana ha vuelto a confiar en el diseñador Nicolás Montenegro para confeccionar su vestido para la boda de una de sus mejores amigas -ya que también lució uno de sus vestidos para el gran enlace entre su tío, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján-. Un traje en terciopelo de seda marrón chocolate -uno de los colores tendencia de la temporada- de cuello halter que enmarca sus hombros y corte asimétrico en la zona de la cadera que estilizaba su figura. Además, la parte inferior, de bambula de seda color topo, era una falda de capa que aportaba fluidez y movimiento, con patrón asimétrico, que combinaba a la perfección con el corte mencionado.

Además, debido a las bajas temperaturas y al ser una celebración religiosa, tal y como marcaba el protocolo, la joven se cubrió con una capa marrón que combinó con un calzado negro y pendientes dorados que aportaron luz a sus rostro.

Centrada en su trabajo y en su familia

A finales del pasado año, y con motivo de una cena de Rabat, la joven no dudó en hablar abiertamente con la prensa sobre su vida más personal tras romper con Manuel Veiga, su ex. Aunque recientemente salieron imágenes de la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo con un misterioso chico, entonces dejó claro que estaba disfrutando de la soltería: «Estoy en un momento muy feliz, me siento muy completa, trabajando mucho en mí y a nivel profesional también. Estoy en un momento de auto amor, son etapas de la vida y ahora me toca esta. Sé que es para hacer algo grande y bonito. Y, sobre todo, para construir mi futuro. Tiene muchísima ventajas la soltería. Disfruto mucho de mi familia, de mis amigos… Disfruto mucho de todo y como que ahora no me ata nada, puedo viajar, conocer, entrar».

Cayetana Rivera en la boda de María Eugenia González.Serna. (Foto: Gtres)

De hecho, su ruptura con el empresario sevillano no supuso que Tana dejara de creer en el amor: «Y me encantaría casarme, formar una familia… Es uno de mis sueños. Y dar unos cuantos nietos… Como todavía me queda… Me encantaría familia numerosa, muero con mis hermanos. Me he aburrido mucho siendo hija única hasta que tuve 15 años».