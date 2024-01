Juan Ortega ha reaparecido, este miércoles, ante los medios de comunicación, después de varios meses de silencio a razón de anular su boda con Carmen Otte escasas horas antes de pronunciar el Sí, quiero. Arropado por Carlos Herrera en Herrera en COPE, el torero se ha sincerado sobre los motivos que lo llevaron a dejar plantada a su entonces novia en el altar, y aclarado los rumores que apuntan a un posible acercamiento e incluso reconciliación entre la pareja. «Al final es algo que tienes en la cabeza, no fue fruto de un arrebato o un calentón, soy una persona que le gusta pensar las cosas. Estaba solo en mi habitación, y la primera persona a la que llamé fue a Carmen, luego a mis padres y luego al cura que nos iba a casar», ha comenzado diciendo.

«Lo gestioné mal, porque son muchas circunstancias, y siempre encontraba un motivo para seguir luchando por la relación. yo venía arrastrando una serie de dudas que no fui capaz de resolver. Pido perdón, no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé. Hacerlo con todo organizado, con los invitados allí, entiendo el dolor. Aunque el dolor hubiese sido una semana, un mes o un año antes, hubiese sido dolor porque es una ruptura entre dos, pero diferente. El único responsable de la decisión soy yo, no hay terceras personas, ni el cura, ni el padre de la novia… Tomé la decisión solo yo, sabiendo las consecuencias que tenía», ha añadido.

Juan Ortega en el programa radiofónico de ‘Herrera en COPE’/ RRSS

Unas palabras, sean como fueren, para las que ya hay respuesta por parte de la segunda protagonista de esta historia. El programa TardeAR, de Telecinco, se ha hecho hace escasas horas de la reacción de Carmen Otte a la entrevista de Juan Ortega. Según ha desvelado la periodista Letizia Requejo, en directo, a la médico especialista de la rama denominada Cardiología. «no le valen de nada» las disculpas públicas del diestro. Y menos aún, tras el revuelo causado entorno a la ‘no boda’. «Están muy las disculpas públicas, ser elegante y no entrar en ciertos terrenos, pero no le vale», ha dicho la colaboradora que se ha reiterado después en la idea de que, en estos momento, no existe ningún tipo de relación entre la ya ex pareja. «Carmen no quiere saber nada de Juan. Su relación es nula», asevera.

La nueva vida de Carmen Otte

Carmen es cardióloga del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, donde residía con el torero desde hace dos años. Tiene 33 años, la misma edad que Juan, y pertenece a una popular familia de origen jerezano. Carmen es hija del ingeniero agrónomo Miguel Ángel Otte, conocido en la localidad gaditana por haber ejercido durante muchos años como delegado del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, además de haber formado parte del Consejo Económico y Social de la ciudad.

Tras la cancelación in extremis de su boda con Juan Ortega, tanto él como Carmen abandonaron el piso de alquiler donde vivían desde hacía varios años; de modo que ahora, la joven habría vuelto a su casa familiar en Jerez de la Frontera. Así, y de acuerdo con los datos que se manejan, Carmen viaja diariamente de Jerez a Sevilla para cumplir con sus compromisos profesionales.