Carmen Lomana es un rostro habitual en los eventos más importantes de la moda o la belleza en España. La socialité suele acudir a los lugares más chic de la capital española, así como a sus restaurantes o cafeterías de moda. Sin embargo, y más allá del glamour que desprende la colaboradora televisiva, siempre se ha definido como una mujer campechana, hasta tal punto que le aconsejó a Isabel Preysler que se paseara por barrios más allá de la Milla de Oro de Madrid. Este 11 de febrero, el centro de la capital española ha estado protagonizada por el caos y por el tráfico alterado debido a la huelga convocada por sindicatos agrarios y ganaderos. Una cita a la que no ha faltado Lomana.

Carmen Lomana, una más entre conductores de tractores

Desde distintos puntos del mapa, cientos de tractores han paralizado el tráfico de Madrid con sus vehículos para desplazarse hasta Atocha, donde está ubicado el Ministerio de Agricultura, ante las políticas relacionadas con la PAC y el acuerdo Mercosur. Más allá de todas las personas de campo que han participado en la mencionada manifestación o los medios de comunicación que han informado desde allí, hay rostros conocidos que han querido sumarse a esta reivindicación contra un ministerio del gobierno de Pedro Sánchez.

Entre ellas, Carmen Lomana. Aunque el imaginario colectivo piensa que a esa hora de la mañana la socialité podría estar tomando una infusión en el majestuoso hotel Palace o en el Ritz, la colaboradora televisiva se ha sumado a esta protesta. LOOK ha tenido acceso a una imagen de Lomana junto a un tractor. Una foto que da cuenta que, una vez más, está en contra de las políticas de Sánchez.

Carmen Lomana en la huelga de tractores este 11 de febrero en Madrid. (Foto: Gtres)

Eso sí, pese a ser una jornada intensa en la que sus convocados apuestan por estilismos cómodos o zapatillas de deporte, Lomana no ha abandonado el glamour para la protesta. La colaboradora del programa Cristina López en COPE, ha optado por un atuendo que se aleja mucho de lo que se requiere en este tipo den convocatorias.

Para esta ocasión -que se aleja mucho al tipo de eventos que suele acudir la socialité o de las pasarelas de la MBFWM-, Lomana ha optado por lucir en este lluvioso día en Madrid unos zapatos de tacón -pese a la caminata que suponía esta marcha hacia Atocha-, acompañado por unos pantalones de cuadros vichy, una gabardina midi y por, supuesto, un bolso acolchonado -que podría ser un Chanel-. Finalmente, en cuanto a los complementos, la colaboradora televisiva ha optado por sacar de su caja fuerte unos pendientes de perla y un collar con la misma piedra.

Aunque se desconoce si Lomana ha hecho toda la marcha, desde este medio podemos conocer que la socialité no ha tenido problema en relacionarse con los agricultores y ganaderos, con los que incluso se ha fotografiado.