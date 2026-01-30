Cronología para entender el enfrentamiento entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana

El programa ¡De Viernes! ha logrado convencer a Ágatha Ruiz de la Prada para que tenga un cara a cara con Carmen Lomana. Según cuenta esta última, hace años eran amigas, pero comenzaron a tener problemas y no supieron arreglarlos a tiempo. La diseñadora sostiene que nunca ha llegado a mantener una relación tan estrecha como dice Lomana y ha accedido a dar su versión en Telecinco. Pero, ¿cómo empezó esta guerra y qué pasó para que hayan acabado tan mal?

Ágatha Ruiz de la Prada siempre ha mantenido una actitud prudente. Es una de las diseñadoras más importantes de nuestro país, su marca ha creado escuela y ha demostrado ser una empresaria de primer orden. En el otro lado tenemos a Carmen Lomana, quien suele dar declaraciones polémicas e involucrarse en todo tipo de escándalos. Por ese motivo, en su momento le ofrecieron sentarse en el plató del Deluxe para someterse al polígrafo.

Ágatha Ruiz de la Prada en un evento. (Foto: Gtres)

Carmen Lomana dio unas declaraciones sobre Ágatha Ruiz de la Prada que no le gustaron nada a la diseñadora, pero la cosa se quedó ahí. El problema es que en 2019 Lomana le mandó un mensaje de audio a su supuesta amiga cargando contra su novio. En ese momento Ágatha estaba saliendo con Luis Miguel Rodríguez, el dueño de Desguaces La Torre. «Tienes que enseñarle modales», le dijo Lomana. Después de esto, la relación que había entre ambas comenzó a debilitarse.

Acusaciones y reproches

Ágatha Ruiz de la Prada no se siente cómoda en los conflictos. Siempre que puede zanja las polémicas que están vinculadas a su personaje público y pasa página lo más pronto posible. Por ese motivo, en 2020 la artista decidió bloquear a Carmen Lomana en su teléfono móvil. Fue una estrategia inteligente porque gracias a la misma dejó de recibir mensajes y llamadas que no le parecían oportunas.

Carmen Lomana en un evento. (Fotos: Gtres)

Ágatha siempre ha sostenido la misma versión y lo cierto es que los hechos le han dado la razón. Ella no ha empezado la guerra. Ha recibido reproches y acusaciones por parte de Carmen, pero su actitud siempre ha sido calmada.

Hay una teoría muy extendida que dice que Carmen Lomana tiene celos de Ágatha. Esta última es una de las grandes damas de la alta sociedad y ha tenido relaciones con personas importantes. Por eso, algunos creen que Lomana está pendiente de todo lo que hace para imitarla y, si no lo consigue, carga contra ella.

¿El fin de la guerra?

Antes del cara a cara en ¡De Viernes!, Carmen Lomana dio unas declaraciones que recogió el programa TardeAR. Fue en mayo de 2025. La colaboradora dejó abierta la puerta a una reconciliación con Ágahta Ruiz de la Prada y llegó a decir: «Yo te quiero. Nunca voy a dejar de quererte». Volvió a insistir en que ella sólo se había defendido, pero ya hemos visto que el conflicto no lo ha empezado la modista.

El programa de Telecinco quizá sea el inicio de un proceso que puede terminar con una de las enemistades más comentadas de la crónica social.