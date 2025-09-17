Ágatha Ruiz de la Prada ha hecho una reveladora confesión sobre su muerte. Si por algo se caracteriza la diseñadora de moda es por su espontaneidad a la hora de hablar sobre su vida privada -que, en ocasiones, le ha jugado malas pasadas-. La aristócrata, que vive la vida a todo color también quiere que, cuando fallezca, sea de la misma manera.

La reveladora confesión de Ágatha Ruiz

Durante toda su vida, Ágatha Ruiz de la Prada se ha dedicado a diseñar -mayoritariamente prendas de ropa-. Sin embargo, ahora ha confesado que no solo confecciona ropa, sino que su empresa e imaginación va mucho más allá. La empresaria, que ha vestido a grandes rostros de la jet set, no solo ha recibido peticiones y encargos para lucir sus trajes, sino que incluso le han llegado a decir que diseñe ataúdes.

Ágatha Ruiz de la Prada. (Foto: Gtres)

«Hay gente que me pide una lápida», le ha confesado a David Broncano. Una petición que para Ágatha -que piensa que «será centenaria» ya que considera que «mala hierba nunca muere»- no ha sido extraña, pues ella misma también ha pensado el lugar en el que descansarán sus restos mortales: «Y yo estoy asustada, porque yo tengo una arquitecta que trabaja conmigo en el estudio y llevo muchos años queriendo hacerme mi propia tumba. De verdad, un pequeño panteón. Un corazón gigante de colores».

El motivo por el que nunca va de negro

Los colores, a pesar de vivir momentos oscuros, siempre han estado presentes en la vida de Ágatha. Raro es cuando la diseñadora de moda no lleva colores estridentes o una combinación excéntrica y que parece imposible.

La empresaria no contempla que sea de otra manera. Tal es así que solo en una ocasión decidió tapar su rostro con un burka -cuando firmó el divorcio con el padre de sus hijos- y, aún así, fue de color. El color negro no lo contempla en su armario. De hecho, la marquesa de Castelldosríus considera que se trata de un color que ha hecho mucho daño a la sociedad. «Ten en cuenta que el negro en la moda ha sido muy dañino. Todo el mundo va de negro», dijo en el diario Noticias.

Ágatha Ruíz de la Prada en Madrid. (Foto: Gtres)

Cierto es que el negro -un color que es habitual tanto en funerales como en fiestas- es todo un fondo de armario y más a la hora de combinar. Precisamente, Ágatha considera que es un tono que, aunque en ocasiones se luzca para eventos de celebración, lo asocia con la muerte: «Cuando vas a una fiesta ves a todas las señoras de negro, es como ir a un funeral. Ha habido años y años así».