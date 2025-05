Díaz-Patón deja atrás a Ágatha y redecora su vida sentimental: su nueva ilusión

José Manuel Díaz-Patón vuelve a dar titulares, pero esta vez el interés no está en sus litigios ni en su pasado con Ágatha Ruiz de la Prada, sino en una nueva «compañera de escenas». La misteriosa Antonia, con la que se le ha visto compartiendo sonrisas y confidencias, parece haber encendido una nueva chispa en la vida del abogado. Y aunque él no lo grite a los cuatro vientos, tampoco se esconde.

Preguntado expresamente por este asunto por las cámaras de Gtres, este 28 de mayo, el ex de Ágatha no ha querido entrar en muchos detalles, pero sí ha dejado entrever que vive un momento vital muy distinto al que protagonizó durante su mediática historia con la diseñadora. «Nos conocemos desde hace mucho tiempo», ha reconocido a los periodistas con una sonrisa cómplice, justo antes de matizar que, aunque ha sido visto entrando al portal de Antonia, «no subí a su casa. A lo mejor entré al portal, pero no subí». Una frase tan enigmática como diplomática, fiel a su estilo entre reservado y pícaro.

José Manuel Díaz Patón por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Lo que sí parece evidente es que hay ilusión. «Estoy ilusionado siempre», ha afirmado, esquivando con elegancia una confirmación directa de la relación pero dejando muy claro que esta etapa no es fruto del azar. De Antonia ha hablado con palabras que no necesitan demasiada interpretación: «Es la mujer más impresionante que te puedas imaginar. Una intelectual como la copa de un pino». Declaraciones que, viniendo de alguien como Díaz-Patón, acostumbrado a moverse entre el mundo del derecho y las pasarelas, tienen su peso.

Este nuevo capítulo llega después de una ruptura no exenta de polémica con Ágatha Ruiz de la Prada. La separación fue cubierta ampliamente por los medios, y desde entonces, ambos han tomado caminos distintos. «Tenía que pasar página», ha declarado el abogado, quien también ha lanzado algún que otro dardo cargado de ironía hacia su ex. «Ella ha salido en ¡HOLA! buscando novios. No me voy a quedar yo para vestir santos», ha soltado con sorna.

José Manuel Díaz Patón por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Al ser preguntado por su actual relación con Ágatha, ha sido claro: «No he vuelto a hablar con ella. Está enfadada conmigo». La frase no deja lugar a dudas sobre el distanciamiento entre ambos, aunque él parece haber optado por centrarse en lo positivo y seguir adelante con discreción. Díaz-Patón ha manifestado en más de una ocasión su hartazgo con la exposición mediática. Aunque mantiene una imagen pública por haber sido pareja de una de las diseñadoras más famosas de España, insiste en que su vocación está en su trabajo como abogado, no en las portadas del corazón. «No soy una persona pública. Soy abogado. Y estoy cansado de todo esto», comentó semanas atrás, cuando las cámaras seguían persiguiéndole en busca de declaraciones.

La historia de amor entre Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón comenzó a forjarse a finales de 2021 y se prolongó durante tres años. Aunque todo parecía ir por buen camino entre ellos, el pasado mes de febrero la pareja enfrentó una serie de controversias mediáticas que culminaron en su separación. Uno de los episodios más destacados fue el enfrentamiento público entre Ágatha y la cantante Lolita, tras unas declaraciones de la diseñadora que fueron consideradas ofensivas por la comunidad gitana. Aunque Ágatha intentó minimizar la polémica tras sus palabras, la situación se intensificó cuando Díaz-Patón decidió intervenir públicamente, lo que avivó aún más el debate y prolongó la controversia en los medios. Además, la participación de Díaz-Patón en programas de televisión y su aparente interés por la fama habrían generado tensiones en la relación.